高雄飯店太狂！餐廳重開幕優惠「最爽整桌5折」　對姓名中3字即有

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▲高雄福華飯店「江南春餐廳」，一個月總能賣上千份的掛爐一品鴨。（圖／高雄福華提供）

▲10月31日前，於江南春單點小吃每日每餐期前10組或穿著旗袍用餐，消費滿2800元，現場贈酸菜白肉鍋一鍋。 （示意圖／高雄福華提供）

▲高雄萬豪酒店豪享自助餐廳即日起至9月30日，平日週一至週五推出「找9友」優惠活動，凡身分證字號含數字9，即可享有個人折扣，最多可享55折優惠。（圖／高雄萬豪酒店提供）

高雄福華大飯店知名江浙料理餐廳-江南春，大手筆斥資數千萬，歷經超過六個月大幅度改裝，打造全新空間環境，於今（13）日重新開幕重磅登場。並推出凡姓名中有「江、南、春、夏、秋、冬」幸運字，依對中字數享不同優惠，對中1字，整桌九折優惠；對中2字，整桌八折優惠；對中3字，整桌七折優惠；另外，對中「江、南、春」同名3字，整桌五折優惠。高雄福華大飯店江南春是高雄少有的江浙上海料理餐廳，融合當地特色及食材，創造出一道道精緻美食，將南台灣食用江浙料理之風氣推至最高峰，也因此，高雄福華江南春總是成為老饕的首選。廣為人知的招牌料理像是鎮江肴肉、無錫脆鱔、東坡肉、蟹粉豆腐煲、酸菜白肉鍋、上海菜飯，還有一個月總能賣上千份的掛爐一品鴨！而在今年三月開始，江南春啟動了開業迄今27年首度的全面大幅度改裝，經歷了六個月、斥資八千萬， 舉凡設備管線、餐廳入口、座位規劃、包廂空間及動線皆重新設計，不只環境內裝及家具，從廚房到餐盤、菜單、茶品、員工制服，也同步升級更新。高雄福華江南春喜逢開幕之際，也特別在即日起至10月31日前，推出歡慶系列活動。其中另還有「經典鍋物送」活動，10月31日前，於江南春單點小吃每日每餐期前10組或穿著旗袍用餐，消費滿2800元，現場贈酸菜白肉鍋一鍋。 (價值858元/限內用消費適用優惠/包廂、特殊活動專案恕不適用。)另推「這廂有禮鴨」活動，活動期間內，於包廂使用合菜料理每桌滿2萬元以上，即贈「掛爐一品鴨」兌換券一張(價值2860元)。高雄福華還推出住房優惠，「江南饕旅•品饗鴨」住房專案即日起~12月30日，入住高雄福華飯店豪華房，贈江南春掛爐一品鴨 (價值2,600+10%元）。其中入住豪華雙人房平日每間每晚4499起，並含早餐 2客；入住豪華家庭房，平日每間每晚5999元，並含早餐 4客。另外。位於高雄萬豪酒店的全日餐廳「M9豪享自助餐廳」，即日起至9月30日，平日週一至週五推出「找9友」優惠活動，凡身分證字號含數字9，即享個人折扣。滿1碼9享91折，2碼9享82折，以此類推，最多可集滿5碼9享55折優惠。豪享自助餐廳平日午餐原價每位成人920元+10%，平日晚餐原價每位成人1,220元+10%，符合9友身分即可用享有個人最低價506元，就能享有肋眼牛排、旭蟹、九孔鮑、生魚片等通通吃到飽。