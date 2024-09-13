台鐵產工向陳世凱陳情　改善員工低薪、現金發放獎金與津貼

我是廣告 請繼續往下閱讀

台鐵產業工會今（13）日在新任交通部長陳世凱前往台北車站聯合防災中心視察之際，向他進行陳情行動，要求現金發放台鐵員工所有的獎金、津貼，並且比照郵政、港務資位改善薪資、夜點費等待遇。台鐵產工認為，交通部作為台灣鐵路公司最大股東、掌管我國交通運輸不可卸責，但從台鐵公司化前交通部就對員工待遇消極回應，對於台鐵產工數度提出訴求，改善目前低薪待遇，避免造成原任人員離退、對於新進人員無吸引力，進而影響運輸安全等顧慮全部無視，這些顧慮卻在台鐵公司化後逐一發生，使得工作現場人力短缺、經驗斷層，直接影響旅客安全。台鐵產工指出，上月產工就有揭發董座杜微為了自己加薪5萬多的行徑，反觀新進員工上工多月，薪資待遇卻都沒有通過政院審核，待遇至今仍不明朗，台鐵公司也已表示新進人員由於低薪、輪班導致將近50%人員離退，然而交通部卻仍堅稱一切依法合法，差別待遇早已使得員工心寒。台鐵產工表示，台鐵公司昨日發生要將中秋出勤獎金1,500元改採發放禮券，更是引起全體員工憤怒，台鐵公司化前後各項搶通工程、加開班次、輪班工作，所有員工都在第一線承受壓力與風險，得不到待遇改善，甚至就連獎金都要改發禮券，那麽未來春節、三節禮金是否也都改為禮券？完全就是羞辱式的獎勵，毫無誠意。台鐵產工指出，陳情訴求包括要求陳世凱表態改善台鐵員工低薪待遇，全體員工調薪比照郵政、港務資位與從業人員、夜點費，要從120／天比照所有軌道運輸業界調升直至480／5天，並且表態現金發放中秋禮金、交通部官股董事透過臨時董事會形式決議，均以最現金發放所有獎金、津貼。