蛇丸女友身分曝光？木曜女神曬「手比愛心」合照鬆口：新戀情快樂

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▲阿部瑪利亞在限時動態上做出澄清。（圖／IG _abedesu）

▲來福曾與蛇丸兩人登上Joeman的「約會對決」。（圖／IG joeman YouTube）

在YouTube上擁有百萬訂閱的網紅「蛇丸」，今年喜事不斷，不僅買下人生第1棟透天房產，更是宣布脫離單身，交到可愛的女朋友，讓粉絲超級驚喜，紛紛獻上祝福，由於蛇丸並沒有公開女方的長相，於是蛇丸女友的身分也掀起討論，由於蛇丸先前曾多次登上27歲日籍女星阿部瑪利亞的頻道，也讓粉絲瘋猜蛇丸女友是否就是她本人，對此她也在社群上貼出兩人手比愛心的合照，並大方給出祝福：「我們選擇當一輩子的朋友，恭喜蛇丸新戀情快樂。」在蛇丸官宣女友後，阿部瑪利亞發出動態，曬出與蛇丸的合照，只見阿部瑪利亞假裝嚴肅看著前方，和滿臉笑容的蛇丸手比愛心，兩人相當可愛，而阿部瑪利亞更在動態中大方祝福好友：「我們選擇當一輩子的朋友，恭喜蛇丸新戀情快樂。」事實上，過去阿部瑪利亞就經常與蛇丸同框，還一起合作拍攝「一日約會」，讓不少粉絲紛紛敲碗兩人在一起，如今本人出面闢謠，也讓蛇丸女友的真實身分更加讓人好奇。不過近期另一名網友「來福」，也被網友們瘋傳疑似是蛇丸女友，兩人曾一同登上Joeman的節目「約會對決」，由於當時兩人CP感滿滿，於是粉絲們也疑惑蛇丸伴侶是否就是來福。而來福對此也給出回應：「抱歉了各位，這女人還是單身狗唷。」否認與蛇丸成為情侶一事。但Dcard上仍出現不少討論來福與蛇丸的文章，更有酸民嗆聲表示：「來福是在歡場的女孩子，人家她根本看不起蛇丸，我不是說蛇丸很差，畢竟歡場的女生不是圖帥、就是圖錢，還能圖什麼？」讓來福相當不滿，在限時動態上做出回應：「整篇就你從頭嘴到尾，你很可憐，資訊挺不齊全還要在這替我發言，酒吧是我之前週日的打工，而且通常一般人做不到我一個正職、兩個兼職，有錢我真挺能賺的，還不需要找有錢男人。」