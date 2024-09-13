三班護病比挨轟騙局　衛福部「續收意見」：相關情事可通報平台

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台灣護理產業工會今（13）日聯合不同縣市的護理師齊聚行政院外，抗議政府上路半年的「三班護病比」政策涉及粗陋，形同一場騙局，加重過勞現況。衛福部回應，針對民團訴求將會持續收集意見，倘有醫院急性一般病床三班護病比過高或損及護理人員職場權益，可向通報平台反映情事。台灣護理產業工會今日在行政院外聯合不同縣市醫院的護理師，認為「三班護病比」政策涉及粗陋，就地合法化過勞現況，怒批「平均計算是騙局！還我真實護病比」，呼籲衛福部從嚴訂定標準、盡快入法。台灣護理產業工會理事長羅運生說明，醫院的運作是以「病房」作為單位，每個病房都會設有護理主管、護理師團隊，共同照護多間「病室」的病患，假設該間病房出現40名病患、4位護理師，護病比為1比10，若有5位護理師，護病比則會降到1比8，較能保障病患安全，因此病房應是計算護病比的唯一合理單位。不過羅運生指出，衛福部現行的「三班護病比」政策，卻讓醫院透過「整間醫院」所有病房的護病比、「全月份」的護病比去做「平均」計算，只要最後結果合乎規範，醫院就能領取「三班護病比達標獎勵」，但因各個病房單位狀況不同、每日病人數量變化，衛福部取得的平均數字嚴重失真，也與護理師臨床實際照顧病患的情況存在巨大的落差。針對台灣護理產業工會表達改善三班護病比訴求，衛福部指出，今年年1月26日公告各個層級醫院急性一般病床三班護病比定義與標準，同年3月1日起實施，是自去年歷經7個版本研議、將近6個月連續健保VPN醫院三班護病比通報、2次33單位代表、4次各層級醫院相關團體代表討論協商後而核定，預計需增加約7500名至8000名醫院護理人力。衛福部表示，為了鼓勵醫院增加護理人力，同步啟動夜班護理人員直接獎勵方案，並且規劃先達標醫院先獎勵，藉由「奬勵先行」、「逐步推動」、「引領標竿」3個原則推動三班護病比標準，協助醫院充實護理人力。至於各個醫院三班護病比狀況，現行是由醫院每月至健保資訊網服務系統（VPN）填報各班護理人員總數等資料，計算該月三班護病比，作為公開外界參考，對於台灣護理產業工會訴求的三班護病比公開資料採各病房分開計算，衛福部說明，將會持續收集意見討論。衛福部提醒，倘有醫院急性一般病床三班護病比過高或護理人員職場權益受損，可向衛生福利部護理職場爭議通報平台反映情事，透過輔導與違規查處機制，促使醫院改善人力。