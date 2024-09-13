讓中秋酒駕者「假期下架」　高市警局動員400警強力執法

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▲高市交大以多點路檢棋盤式定點方式展開全市同步強力大執法，並宣示，「中秋烤肉吃月餅不酒駕，若敢酒駕，絕對讓您美好的假期下架」。(圖／高市警局交通大隊提供)

▲警方除透過宣導外，更加強交通精準執法，於飲酒熱點及易肇事路段周邊列為經常路檢處所，亦編排機動巡邏警組於周圍梭巡，針對可疑車輛加強攔查。(圖／高市警局交通大隊提供)

中秋假期是國人與親朋好友烤肉歡聚同樂，為確保民眾平安過節，高市警局將動員17個分局、400多人次警力，於14日(週六)至17日(週二)中秋節期間，針對輿論譴責及人民憤慨之危害又危險的酒駕行為，以多點路檢棋盤式定點方式展開全市同步強力大執法，並宣示，「中秋烤肉吃月餅不酒駕，若敢酒駕，絕對讓您美好的假期下架」。高雄市政府警察局交通大隊大隊長黃元民呼籲，餐飲業者落實代客叫車及指定駕駛等服務，客人若不配合如有執意駕車者，店家應迅速通報警察機關抵達現場，即時攔阻，避免酒後肇事憾事發生；另提醒市民萬萬不可酒駕，若心存僥倖，則會害人害已，高市警針對酒駕斷然「零容忍」，絕對強勢執法，並以確保市民大眾的交通安全為首要。根據統計113年1月1日至8月31日發生酒後駕車肇事163件，較去年同期發生176件，減少13件(-17%)，在警方加強取締及落實宣導工作之下，酒駕事故較去年同期有顯著下降。警方除了透過宣導外，更加強交通精準執法，於飲酒熱點及易肇事路段周邊列為經常路檢處所，亦編排機動巡邏警組於周圍梭巡，針對可疑車輛加強攔查，透過交叉流動式的圍堵作為，展現警方積極執法之決心，以確保用路人安全，提供市民安心的交通環境。