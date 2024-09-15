iPhone 16周五開賣！「iCloud備份」換機最快　蘋果免費借用21天

蘋果iPhone 16全系列本週五（9月20日）上市，拿到手機後該怎麼移轉？目前有三種方式，第一種為「手機對傳」、第二「iCloud」備份後回復、第三則是「電腦」。而移機前都要記得先「備份」，但現在手機內動輒破百GB的容量，備份到電腦一大包，更快的方式就是跟蘋果借「iCloud」，只要作業系統在iOS 15之後的機型，當想要移機時，蘋果會免費借出iCloud 21天，方便用戶無痛轉移。
準備領新iPhone之前，務必先確認兩件事，1、確認Apple ID的帳號和密碼、2、備份，可以選擇備份到電腦，或是iCloud雲端空間後再回復。蘋果提供「手機對傳」功能，只需要兩台手機靠近就會自動移轉到新手機上，但透過此方式備份完整度不夠高，最大的好處是，不需要備份到雲端或是電腦上，算是非常方便的移機方式。
更加安全的方式為「iCloud 備份後再回復」，若iCloud空間不夠的話，現在蘋果可以免費借出iCloud空間21天，讓民眾轉移。iCloud暫時備份路徑：「設定」>「一般」>「傳送或重置」>在「為新的iPhone做準備」點一下「開始設定」>如果看到「已關閉iCloud 備份」，請點一下「開啟備份來移轉」。
如果沒有足夠的 iCloud 儲存空間，則會看到符合取得免費額外 iCloud 儲存空間的資格，點一下「繼續」。如果沒看到此訊息，則表示有足夠的 iCloud 儲存空間可以備份，等待完成即可。
蘋果在官網上指出iCloud暫時備份，用戶有21 天的時間可以將暫時備份回復至新iPhone，暫時iCloud 儲存空間到期之後，備份的資料就會永久刪除。如果21天還是來不及備份，可以申請多 21 天，到期之後才會刪除。
🟡如何從暫時備份回復新 iPhone 或 iPad，步驟如下：
1、將新 iPhone 開機，然後按照螢幕上的步驟開始設定。
2、在「App 與資料」，點一下「從 iCloud 備份回復」。
3、使用 Apple ID 和密碼登入 iCloud。
4、選擇最近的 iCloud 備份，等待回復完成即可。
暫時備份回復到新 iPhone 後，暫時備份會保留 7 天，之後即永久刪除。
我是廣告 請繼續往下閱讀
更加安全的方式為「iCloud 備份後再回復」，若iCloud空間不夠的話，現在蘋果可以免費借出iCloud空間21天，讓民眾轉移。iCloud暫時備份路徑：「設定」>「一般」>「傳送或重置」>在「為新的iPhone做準備」點一下「開始設定」>如果看到「已關閉iCloud 備份」，請點一下「開啟備份來移轉」。
如果沒有足夠的 iCloud 儲存空間，則會看到符合取得免費額外 iCloud 儲存空間的資格，點一下「繼續」。如果沒看到此訊息，則表示有足夠的 iCloud 儲存空間可以備份，等待完成即可。
蘋果在官網上指出iCloud暫時備份，用戶有21 天的時間可以將暫時備份回復至新iPhone，暫時iCloud 儲存空間到期之後，備份的資料就會永久刪除。如果21天還是來不及備份，可以申請多 21 天，到期之後才會刪除。
🟡如何從暫時備份回復新 iPhone 或 iPad，步驟如下：
1、將新 iPhone 開機，然後按照螢幕上的步驟開始設定。
2、在「App 與資料」，點一下「從 iCloud 備份回復」。
3、使用 Apple ID 和密碼登入 iCloud。
4、選擇最近的 iCloud 備份，等待回復完成即可。
暫時備份回復到新 iPhone 後，暫時備份會保留 7 天，之後即永久刪除。