川普再點名海地移民！控他們在春田市非法居留：當選後會趕出去

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美國俄亥俄州春田市（Springfield）的海地移民，近日突然變成美國大選政治攻防的焦點之一，有關移民「吃貓吃狗」的傳言也在未有實質證據支持下，被多位共和黨高層引用，藉此抨擊民主黨的移民政策不當。美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump），當地時間週五在洛杉磯時又放話，當選後將對居住在俄州春田市的移民進行「大規模驅逐」。綜合《路透社》等外媒報導，川普在洛杉磯接受記者提問之際，正逢春田市多個機構和媒體收到炸彈威脅，還有學校因此疏散師生甚至關閉，市長認為，這些威脅行徑，與近日網路上傳播的、有關海地移民之毫無根據的謠言有關。川普週五受訪時，沒有再像之前一樣，引用備受嘲笑與質疑的謠言，即春田市的海地移民會殺寵物來吃，而是改以海地移民非法居留的角度，揚言當選後將進行「美國史上最大規模的驅逐出境」。然而春田市政府已經證實，根據法規，這些海地群體在美國的居留，大多都是合法的。被記者問到，為何在春田市長、警察局長、俄亥俄州的共和黨籍州長，都已經澄清有關移民吃寵物的不實傳言後，川普還要繼續傳播相關言論時，川普則回應，真正的威脅是邊境發生的事情，宣稱有成千上萬的人被非法移民殺害，但同樣缺乏證據。川普的言論，讓拜登總統（Joe Biden）都看不下去，呼籲他立即停止對海地群體的攻擊，「這完全是錯誤的，這種事在美國沒有立足之地。」報導指出，有鑑於海地局勢長期動盪不安，已導致超過50萬人流離失所、近500萬人面臨嚴重的糧食不安全問題，拜登政府於6月擴大了一項行之有年的措施，旨在保護合法移民不被驅逐出境，並為他們提供工作許可證等等。