鍾小平傳訊「想妍妍」還不認騷擾　本尊怒：要問候你祖宗十八代嗎

民眾黨主席柯文哲涉嫌圖利遭羈押，國民黨台北市議員鍾小平過去曾力挺柯文哲，如今卻狂爆料，國民黨桃園市議員詹江村說，鍾小平是因想追民眾黨美女參選人曾妍潔不成，才惱羞成怒遷怒民眾黨。鍾小平否認，並說沒有對曾妍潔不敬。曾妍潔痛批鍾小平噁心至極。
根據詹江村曝光的對話，鍾小平傳訊給曾妍潔，關心曾妍潔在幹嘛，說自己是單眼皮也單身，想約曾妍潔吃飯，還直言「想妍妍」讓曾妍潔不知所措，鍾小平也不斷打電話給曾，但曾都未接聽。
曾妍潔在臉書回嗆，原來「想姸姸、喜歡妳」不是不敬的話？「我忍耐不舒服很久了！」她說要鄭重清，從來沒有主動傳訊給鍾小平，只有一次因為曾被鍾小平稱讚很漂亮，兩個月後經過鍾小平的布條才「主動」拍給鍾看也祝福鍾。再來就是今年8月，看鍾小平又在跳針刷存在感，才主動請鍾不要破壞藍白合的初衷，如此而已！
曾妍潔說，看到新聞鍾小平說她沒有反感，「難道你農曆年祝福我，我要問候你祖宗十八代嗎？一直忍耐是尊重長輩，這是我最後展現的家教！『想妍妍』那句讓我很不舒服，現在連同事都叫我『妍妍』，那句『喜歡妳』我是驚嚇居多，我沒有特別喜歡什麼眼皮的男人，我看男人是看才華、特質與成就，不是看眼皮腳皮橘皮頭皮OOXX皮的！
曾妍潔也加碼公布更多鍾小平私訊她的情形，說要約她吃飯，還要她帶更多美女。曾妍潔說，「以後都不想再提到這個人！我不喜歡正事不做卻只會搞543搏眼球的人事物。」
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曾妍潔在臉書回嗆，原來「想姸姸、喜歡妳」不是不敬的話？「我忍耐不舒服很久了！」她說要鄭重清，從來沒有主動傳訊給鍾小平，只有一次因為曾被鍾小平稱讚很漂亮，兩個月後經過鍾小平的布條才「主動」拍給鍾看也祝福鍾。再來就是今年8月，看鍾小平又在跳針刷存在感，才主動請鍾不要破壞藍白合的初衷，如此而已！
曾妍潔說，看到新聞鍾小平說她沒有反感，「難道你農曆年祝福我，我要問候你祖宗十八代嗎？一直忍耐是尊重長輩，這是我最後展現的家教！『想妍妍』那句讓我很不舒服，現在連同事都叫我『妍妍』，那句『喜歡妳』我是驚嚇居多，我沒有特別喜歡什麼眼皮的男人，我看男人是看才華、特質與成就，不是看眼皮腳皮橘皮頭皮OOXX皮的！
曾妍潔也加碼公布更多鍾小平私訊她的情形，說要約她吃飯，還要她帶更多美女。曾妍潔說，「以後都不想再提到這個人！我不喜歡正事不做卻只會搞543搏眼球的人事物。」
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