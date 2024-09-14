范斯：北京終將侵略　美軍武器全給烏克蘭不利台禦敵

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓13日專電）川普的副手范斯曾表達對中國強硬、支持軍援台灣等看法。他昨天再次談到相關議題時，推測北京最終仍會對台動武，而美國把所有的武器都給烏克蘭，「我不知道台灣現在是否能抵禦中國入侵」。范斯（JD Vance）在播客節目「蕭恩萊恩秀」（The Shawn Ryan Show）談到，中國仍未對台動武，有幾種可能原因，包括侵台不是容易進行的軍事行動。此外，他說，或許北京不想奪去許多生命，特別是自己人民的性命，也許這會在政治上使中國政權失去穩定。范斯指出，根據他的理解，中國領導人習近平現在在政治上並不處於最強勢的地位，也許5年後，他的政治地位稍微強一些後才會出手。「你還會聽到另一種說法，也許中國認為他們最終不需要這樣做。所以我們其實誤判了他們的算計，他們或許認為可以從外部控制台灣，而無需入侵，然後從內部控制」。他推測，北京最終仍會採取實際的軍事行動，並且可能會比外界預期的更早。范斯昨天也在節目中多次抨擊拜登政府外交政策軟弱。他說，所有的資訊都指向中國想拿下台灣。美國已經把台灣置於非常糟糕的局面，「因為我們把所有的武器都送給烏克蘭」，不知道台灣如今能否抵禦中國入侵。這不是范斯第一次將台灣及烏克蘭的局勢連結，他4月曾在紐約時報（The New York Times）撰文，指出俄烏戰爭導致美國對台軍售延遲交貨，台灣同樣需要愛國者飛彈。他在文中指出，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，每年需要數千枚愛國者防空系統和攔截飛彈，但美國每年僅生產550枚，就算年產量增加到650枚，仍不及烏克蘭需求的1/3。他表示，如果中國入侵台灣，愛國者飛彈系統對台灣同樣重要。范斯去年在保守派智庫「傳統基金會」（Heritage Foundation）的演說中表示：「我們最需要避免的就是中國入侵台灣，這將為我國帶來災難性後果。這種情況將摧毀整個經濟，因為大多數晶片都在台灣生產。」政治新秀范斯俄亥俄州立大學（Ohio State University）畢業，以優異成績取得政治學和哲學學位，之後前往耶魯大學（Yale University）進修，2013年獲法學博士學位。如果川普當選，40歲的范斯將成為美國史上第二年輕的副總統，也有望在4年後代表共和黨角逐白宮大位。（編輯：周永捷）1130914