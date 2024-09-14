中秋月餅要選白天吃！6大熱量炸彈超罪惡　5招健康補救法一次看

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中秋佳節，烤肉聚餐早已成為大家的共同記憶，然而在歡樂氣氛的背後，卻隱藏著不少「熱量炸彈」，特別是油香四溢的五花肉和琳瑯滿目的各式月餅，多吃幾口可能就超過一天的熱量需求。營養師，適量享用美食才是保持健康的關鍵，並分享5個補救方式，讓你在享受大餐的同時，也能避免造成身體負擔。「COFIT我的專屬營養師」營養師張宜婷指出，烤肉是中秋節的傳統節慶，但烤肉桌上常見的牛五花肉、豬五花肉和培根，堪稱是肉類的三大熱量「大魔王」。張宜婷說明每100克(約一手掌大小)牛五花肉含有430大卡，豬五花肉則有368大卡，而培根也有372大卡。這些油脂含量高的肉品，不僅會在不知不覺中累積熱量，經過高溫燒烤還會產生糖化終產物，過量食用可能導致身體發炎，對健康產生不良影響。除了烤肉外，月餅也是中秋節的另一大熱量陷阱。例如一顆「廣式伍仁蛋黃月餅」的熱量高達930大卡，相當於一頓正餐的熱量，其他如雙黃蓮蓉月餅（880大卡/200g）和台式棗泥鹹蛋黃月餅（288大卡/288g），熱量也不容小覷。如果原本就執行減脂計畫的民眾，如何不在中秋聚餐體重狂飆？張宜婷建議，可以選擇低脂肉類，像是蝦子、蛤蠣、干貝、魚肉、雞肉等低脂高蛋白的海鮮，牛與豬可以挑選牛後腿肉（每100克122大卡）、板腱牛排（166大卡）或豬肩肉（200大卡，低脂、低熱量的蛋白質不僅可以避免攝入過多的油脂，還能增加飽足感。不過，有慢性疾病的患者像是高血壓、糖尿病等，需特別留意醬料、整體澱粉類的攝取，而像是痛風患者則應避免攝取過多海鮮。張宜婷建議，享用月餅時，可以嘗試分食，讓每個人都能嘗到不同的口味，而不會攝取過多。同時，最適合吃月餅的時間點是「白天餐後」，因距離睡覺時間長，可以增加活動量來幫助消耗熱量、減少負擔。若已知當天會吃月餅，則可以在該餐不吃澱粉、減少油脂以平衡整體飲食與減少熱量攝取。如果不小心在中秋期間吃得太多，營養師張宜婷也提供5招補救方式：1、隔天進行輕食調整：如水煮蔬菜、清炒雞肉或氣炸魚等。尤其魚類富含Omega-3脂肪酸，有助於減少發炎。2、增加高纖維蔬菜攝取：如綠花椰菜、菠菜等，能減緩糖分吸收速度，穩定血糖，促進脂肪代謝。3、足夠的飲水量：每日至少飲用2000毫升的水或無糖茶，促進新陳代謝、加速脂肪分解。4、間歇性斷食：可實施168斷食法，確保足夠空腹時間，讓身體代謝狀況更理想。5、增加活動量：進行瑜伽、快走，或高強度的有氧運動，促進脂肪燃燒並提升新陳代代謝率。張宜婷提醒，過節當然要開心享受美食，但也別忘了保持健康。聰明地選擇食材與適度的飲食控制，即便是烤肉和月餅，也能在不為身體帶來負擔的情況下美味兼得。