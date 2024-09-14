「韓國最正天然美女」生病了！韓佳人素顏又沒修圖　真正長相現形

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲韓佳人結婚生子後，顯少於螢光幕前露臉，專心在家相夫教子。（圖／BH Entertainment）

▲▼韓佳人沒有化妝模樣，瞬間減齡至少15歲。（圖／韓佳人IG）

「韓國最正天然美女」韓佳人出道22年，2012年和金秀賢主演電視劇《擁抱太陽的月亮》全韓國收視率高達42.3%，成為代表作，她近年人生重心放在演員老公延政勳和一雙子女身上，幾乎不再接戲，經常透過粉專分享生活的韓佳人，近日公開一臉病容的照片，粉絲大讚女神素顏完全不怕檢視，42歲沒修圖狀態意外掀起話題。韓佳人11日在IG上傳兩張臉部特寫自拍照，看似沒有任何脂粉，其中一隻眼睛冒出血絲，目測還有些浮腫，耳朵也貼著透氣膠布，她寫下：「這幾天，我的狀態真的不好，所以今天去做了耳針療法，希望能有效果...」雖然韓佳人自承整個人狀況不佳，但全素顏、沒有美顏修圖的面相，不只五官輪廓深邃，膚況好到令人詫異，找不到任何毛孔和坑疤外，還呈現晶瑩剔透的質感，鎖水又彷彿布滿膠原蛋白，一點也不像42歲、生過兩胎的婦女，說是女大學生也不誇張，連她都對自己的膚況很滿意。貼文一發布，大批粉絲表示：「妳真的42歲了嗎？」、「我想從姐姐鼻子上的溜滑梯滑下去」、「這鼻子好自然啊！好漂亮」、「皮膚真的很好...」、「羨慕姐姐的鼻子！」韓佳人過去因為一張水汪汪大眼、堅挺鼻樑，被不少南韓女性選為整型範本，有「五官最精美藝人」、「韓國最美麗素顏美女」、「最受喜愛的女性面孔」等美譽。