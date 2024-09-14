iPhone 16預購！台灣大5分鐘額滿　沙漠色鈦金屬搶翻、4成買這1支

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▲iPhone 16系列4款新機報到，規格、台灣售價一次看。（圖／NOWnews社群中心製）

iPhone 16昨晚預購，電信商台灣大哥大、遠傳稍早均傳來捷報！台灣大公布myfone網路門市僅開放5分鐘，iPhone 16 Pro Max就全數預購完畢，預購量超乎預期，較去年 iPhone 15 系列成長近兩成，遠傳銷量也是暴增800%。綜合2大電信iPhone 16預購狀況，以iPhone 16 Pro Max機型最為熱門，全新「沙漠色鈦金屬」顏色更是被搶翻。台灣大哥大指出，iPhone 16預購量較去年 iPhone 15 系列成長近兩成，其中，iPhone 16 Pro Max預購占四成，為最熱門機款，容量以256G最多，占比五成。顏色方面，iPhone 16系列以「粉紅色」最受歡迎，占比達三成；iPhone 16 Pro系列則以「沙漠色鈦金屬」最熱門，占比達五成。遠傳電信也表示，iPhone 16新機預購讓網路門市流量較平時瞬間暴增800%，開賣前一小預購量就超過原先預估量，緊急追加預購數量。根據統計，到遠傳網路門市完成預購果粉，有9成都搶先入手規格最強iPhone 16 Pro系列，尤其全新配色「沙漠色鈦金屬」的預購量，更占整體預購量達6成。台灣大提供優惠購機資費，申辦指定專案月付1599元，iPhone 16就能以專案價0元帶回家。VIP用戶續約購機專案價最高折5000元，5年以上老客戶10月31日前續約指定專案享萬元免預繳，限時升級「我的VIP」，月租費升轉續約獲最高2000元 mo幣回饋。10月31日前申辦指定5G專案，最高贈3000元mo幣，myfone網路門市再加碼，預購搭配指定門號專案，享最高1000元mo幣；於指定時間完成登記，還可享限量1200元myfone online電子禮券回饋。遠傳今年預購iPhone16空機，僅開放線上通路由旗下子公司遠傳friDay購物銷售，「預購完成，保證9/30出貨，遲到再送1000」。另外，遠傳針對月租型用戶特別推出「快速通關」活動，9月底前只要1遠傳幣即可領取快速通關序號，在遠傳friDay購物下單時輸入序號，就能被系統辨識為「iPhone 16優先出貨對象」，快速拿到新機。遠傳提醒，只要在預購期間於遠傳friDay購物購買指定iPhone16並完成結帳付款，還有回饋最高16%的3大優惠，包含刷遠傳friDay聯名卡最高享8%回饋、加贈「果粉充充」充電配件大禮包，及推薦朋友購買指定機種，加碼贈600購物金，優惠回饋數量有限，要搶要快。