中秋節前「嘉義布袋連5震」！專家：新地震好發區　0413曾一夜8震

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▲今晨開始嘉義布袋鎮已發生5起地震，起因為外海正斷層拉張。（圖／郭鍇紋提供）

▲嘉義近期地震頻繁主因是「外海正斷層」拉張作用，與0403花蓮地震序列無關。（圖／郭鍇紋提供）

中秋節前夕，嘉義地牛連續翻身，根據中央氣象署預測資料顯示，嘉義縣布袋鎮分別在凌晨01:43、01:52、05:28、05:30分以及上午10時13分發生芮氏規模3.5至3.9地震，頻繁搖晃也讓民眾人心惶惶。中央氣象署前地震中心主任郭鎧紋表示，近期嘉義地震頻繁，主因是外海正斷層拉張作用，且拉張導致斷層裂縫更深，未來該區域恐成為地震好發區，4月13日凌晨嘉義更曾一夜發生8起地震。嘉義布袋在今日凌晨01:43發生芮氏規模3.5地震；01:52發生芮氏規模3.7地震；05:28發生芮氏規模3.5地震；05:30發生芮氏規模3.5地震；以及稍早上午10時13分芮氏規模3.9的小區域地震，最大震度皆不超過3級。中央氣象署前地震中心主任郭鎧紋指出，從4月1日起嘉義就開始頻繁發生地震，震央從義竹鄉一帶逐漸往布袋鎮移動，也就是往西南邊外海移動，不過由於芮氏規模最高皆不超過4.9，換句話說若是截至目前僅是前震，那麼主震規模也不會超過規模5，提醒民眾做好防震準備，但不需要過於恐慌。而嘉義近期地震頻繁主因是「外海正斷層」拉張作用，與0403花蓮地震序列無關，且外海正斷層早已經存在許久，不過之前沒有活動數據，已經休息很久，現在開始活動、釋放能量，可能會發展成一個比較大的斷層構造，未來該區域將成為地震好發區，地震頻繁。事實上，在嘉義12日深夜至13日清晨也曾共發生8起地震，這群地震發生在嘉義南邊，根據資料判斷同為外海正斷層拉張導致，而當天在嘉義發生的地震數量甚至已超過0403餘震，雖然嘉義地震頻繁，不過日常適當的能量釋放是好事，提醒民眾隨時做好防震準備。