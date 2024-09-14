大雨特報／烤肉注意暴雨！雙北、台南14縣市大雨　雨勢持續到入夜

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今（14）日為中秋節前的週末假期，不少民眾提早舉辦烤肉、賞月活動，不過天公不作美，由於對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署已發布大雨特報，提醒民眾今（14）日桃園以北、南投、彰化至高雄地區及新竹至臺中山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方及落石，低窪地區慎防積水。：基隆北海岸、臺北市、新北市、桃園市、新竹縣山區、苗栗縣山區、臺中市山區、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市今（14）日水氣偏多，臺灣西半部、東北部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲，午後各地有局部短暫雷陣雨；明（15）日臺灣各地大多為多雲到晴，僅金門、馬祖有零星短暫陣雨，清晨至上午中部以北及澎湖有零星短暫陣雨，午後各地山區有零星短暫雷陣雨。明日基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海、恆春半島及馬祖有長浪發生的機率，請注意。