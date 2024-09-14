獨／館長健身房爆槓鈴壓頸意外　教練揭臥推2重點：最佳自救法曝

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▲成吉思汗健身房為網紅「館長」陳之漢開設，卻傳出有會員做仰臥推舉時遭槓鈴壓頸，後幸無大礙。（圖／翻攝Google Map）

臉書近日瘋傳一支影片，一名男子在網紅「館長」陳之漢開設的成吉思汗健身房練習仰臥推舉時，疑似練到力竭而被槓鈴壓住頸部，還一度出現抽搐情況，幸後來被救援且送醫後無大礙，但是網友們因此吵翻天，甚至有人要求館長解釋。健身教練Anderson建議，仰臥推舉時最好有教練或有友人在一旁，若無則應事先架好護槓架，而若是已經不幸發生此事的當事者，他也提到：「唯一能做的自救方法就是，趕緊以最後的力氣大聲呼叫求援！」從網路上曝光的影片可看見，一名男子正在練習仰臥推舉，不料在影片15秒處時疑似力氣用盡因此無法再舉起，導致槓鈴當場壓在他的頸部讓他難以呼吸，且更在後來出現雙腳伸直並劇烈抽搐等情況。後來一旁的教練發現後，衝上前協助將槓鈴移開。後經「館長」陳之漢13日晚間在直播中表示，健身房有協助男子送醫，且身體並無大礙。影片曝光後，除了有不少網友留言感到驚訝與害怕之外，也有不少網友提及該名男子為什麼沒有請教練，又或者怎麼沒有事先架設好護槓。館長也於直播中表示，場館的教練大約在事件發生後的30秒左右就發現此意外，並在1分鐘左右協助客人送醫，並點出客人在使用時並未使用護槓架。健身教練Anderson也提到，雖然健身房的確都該有巡場教練隨時巡視，但是單看該案件，可能是個人器材使用方式錯誤責任較大。他建議仰臥推舉時最好有教練或有友人隨同在一旁，若無則應事先架好護槓架，他說：「有不少會員想要突破，因此重量可能比上一次練習時更加重一些；又或者重量也許比照以往，但偏偏當天身體狀況不佳，這都是容易被粗心而忽略的，也才會導致學員沒發現自己力氣已用盡到最底。這時候，如果有護槓幫忙頂住才是最安全的狀態，畢竟槓鈴常常都是大約70公斤左右的重量，真的不容小覷。」而若是已經不幸發生此事的當事者，他也提到：「當下應該都已經完全沒有力氣，連翻身都無法，所以唯一能做且最佳的自救方法就是趕緊以最後的力氣大聲呼叫求援！」