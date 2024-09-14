學姊戰小牛「你又不管錢」！力挺陳佩琪坦蕩蕩：外界潑糞完就跑了

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民眾黨主席柯文哲涉嫌圖利遭羈押，柯妻陳佩琪接受專訪澄清遭點名可疑的金流，說其中一筆是2018年柯文哲競選台北市長時的結餘款230萬。不過曾任民眾黨文宣部主任的「小牛」柯昱安打臉，當年選舉，柯文哲是「倒虧60萬」。民眾黨台北市議員黃瀞瑩批，柯昱安當年也沒管帳，外界現在很常潑完糞就跑，讓人不知道怎麼回應。黃靜瑩說，現在很多人都用「前幕僚」的名號上節目，但有些也只是某個專案被委託、做文宣等，怎麼會稱自己是核心幕僚？就算真的是幕僚，每個人負責的業務也不一樣，自己沒有經手過的東西，現在要拿什麼證據出來說話？黃瀞瑩無奈說，每天就看到這些前幕僚出來講，媒體大肆報導，「但問題是證據性不足，還有些是天馬行空、在政論節目上掰出來的東西，我們還要去回應，真的不知道這些前幕僚是從哪裡思考出來的。」黃瀞瑩說，陳佩琪這陣子看到很多偵查不公開的事情被報導，心理壓力很難承受，但她還是願意出面說明金流，就表示自己內心坦蕩蕩、可受檢驗，外界想鉅細靡遺找出一些看起來怪怪的地方，卻在潑完糞後，就又跑了。