藤井風Fujii Kaze演唱會「5萬人搶1萬張」賣光！主辦：加場討論中

日本創作歌手藤井風（Fujii kaze）將於11月16日在台北小巨蛋舉辦《Best of Fujii Kaze 2020-2024 ASIA TOUR in Taipei》演唱會，1萬張門票今（14）日下午1點開賣，2分鐘就拉完，主辦「KKLIVE」透露同時在線搶票人數超過5萬人，《NOWnews今日新聞》幫歌迷詢問加場可能性，KKLIVE表示：「是否加場會與藝人及場地方進行協調討論，有進一步消息會再於KKLIVE社群公告。」
台北小巨蛋「票種有彩蛋」 跟日本、泰國大不同
這次藤井風的台北小巨蛋演唱會門票「藏有小小彩蛋」，起因是藤井風為素食主義者，所以他在日本的演唱會，都會用蔬果來為票區命名；他11月9日、10日的曼谷場次，也是用「水果」劃分票區與價位；11月26日的台北小巨蛋場次，當然也不會放過製造驚喜的機會。
他這次的台北小巨蛋1萬張門票，不同日本、泰國選用「蔬果」劃分區域，而是用「茶類」命名，包含：搖滾區的特2A、特3A、特1A取名「東方美人茶區」4800元、紫2B到黃2C到為「紅玉紅茶區」3800元、黃3E到黃3D是「金萱茶區」2800元、黃3J到黃3D「鐵觀音區」1800元，最後則是三樓到蛋頂的黃3E至黃3D稱為「四季春區」800元。
會選用「茶葉品種」為台灣演唱會的票券命名，《NOWnews今日新聞》詢問主辦單位「KKLIVE」是否為藝人的要求？主辦表示，因為知道藤井風在日本舉辦演出時，都會用蔬果命名票種，而泰國場也是用水果劃分區域，他們想到藝人去年曾來台拍攝《Workin' Hard》MV，片段出現他在茶園的採茶身影，就決定選用台灣茶葉來為此次的小巨蛋演出「劃位」，而這些構思與細節執行，通通都有經過日方同意。當「用心小巧思」曝光後，也驚豔不少台灣歌迷，小驚喜掀起討論。
藤井風介紹 3歲就有音樂天賦「成了鋼琴神童」
藤井風1997年出生，今年27歲，是日本知名的創作歌手、鋼琴家。他3歲開始接觸鋼琴，進而對爵士、古典、流行歌曲感興趣並能輕鬆演奏。小學畢業前，藤井風受到父親認為「未來是YouTube時代」的思維影響，12歲開始就將演奏的影片上傳平台，吸引不少人瀏覽，他就這樣一路上傳到高中才暫停；2017年才恢復更新並公開翻唱的音嗓，影片被藝術家分享給唱片公司「Disk Garage」，讓知名經紀人、製片、導演的河津知典受到強烈啟發，並找到藤井風本人簽合約，促成合作出道。
2019年，藤井風先是搬到東京，再去紐約進修，回國後的同年11月舉辦首場演唱會，門票開賣就完售。而他去年（2023年）7月第一次來台舉辦演唱會，2場演出總計6000張門票也是秒殺，魅力非凡。
藤井風也因為當時而愛上台灣文化，沒過多久再悄悄來台拍《Workin' Hard》MV，爬上垃圾車撿回收、在市場削竹筍、便利商店打工擺零食，甚至還到茶園採茶葉、在廢棄車廠裡邊掃地邊吃八寶粥等台味十足的畫面，掀起歌迷熱烈討論。
《藤井風 Best of Fujii Kaze 2020-2024 ASIA TOUR in Taipei》演出資訊
演出時間：2024年11月16日（六）19：30
演出地點：台北小巨蛋
演出票價：4800、3800、2800、1800、800
▲紅2B、紫2B部分座位可能因硬體設備而導致部分舞台視線遮蔽
售票時間：2024年9月14日（六）13：00
售票系統：KKTIX網站（全區採實名制購票）
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這次藤井風的台北小巨蛋演唱會門票「藏有小小彩蛋」，起因是藤井風為素食主義者，所以他在日本的演唱會，都會用蔬果來為票區命名；他11月9日、10日的曼谷場次，也是用「水果」劃分票區與價位；11月26日的台北小巨蛋場次，當然也不會放過製造驚喜的機會。
他這次的台北小巨蛋1萬張門票，不同日本、泰國選用「蔬果」劃分區域，而是用「茶類」命名，包含：搖滾區的特2A、特3A、特1A取名「東方美人茶區」4800元、紫2B到黃2C到為「紅玉紅茶區」3800元、黃3E到黃3D是「金萱茶區」2800元、黃3J到黃3D「鐵觀音區」1800元，最後則是三樓到蛋頂的黃3E至黃3D稱為「四季春區」800元。
會選用「茶葉品種」為台灣演唱會的票券命名，《NOWnews今日新聞》詢問主辦單位「KKLIVE」是否為藝人的要求？主辦表示，因為知道藤井風在日本舉辦演出時，都會用蔬果命名票種，而泰國場也是用水果劃分區域，他們想到藝人去年曾來台拍攝《Workin' Hard》MV，片段出現他在茶園的採茶身影，就決定選用台灣茶葉來為此次的小巨蛋演出「劃位」，而這些構思與細節執行，通通都有經過日方同意。當「用心小巧思」曝光後，也驚豔不少台灣歌迷，小驚喜掀起討論。
藤井風介紹 3歲就有音樂天賦「成了鋼琴神童」
藤井風1997年出生，今年27歲，是日本知名的創作歌手、鋼琴家。他3歲開始接觸鋼琴，進而對爵士、古典、流行歌曲感興趣並能輕鬆演奏。小學畢業前，藤井風受到父親認為「未來是YouTube時代」的思維影響，12歲開始就將演奏的影片上傳平台，吸引不少人瀏覽，他就這樣一路上傳到高中才暫停；2017年才恢復更新並公開翻唱的音嗓，影片被藝術家分享給唱片公司「Disk Garage」，讓知名經紀人、製片、導演的河津知典受到強烈啟發，並找到藤井風本人簽合約，促成合作出道。
2019年，藤井風先是搬到東京，再去紐約進修，回國後的同年11月舉辦首場演唱會，門票開賣就完售。而他去年（2023年）7月第一次來台舉辦演唱會，2場演出總計6000張門票也是秒殺，魅力非凡。
藤井風也因為當時而愛上台灣文化，沒過多久再悄悄來台拍《Workin' Hard》MV，爬上垃圾車撿回收、在市場削竹筍、便利商店打工擺零食，甚至還到茶園採茶葉、在廢棄車廠裡邊掃地邊吃八寶粥等台味十足的畫面，掀起歌迷熱烈討論。
《藤井風 Best of Fujii Kaze 2020-2024 ASIA TOUR in Taipei》演出資訊
演出時間：2024年11月16日（六）19：30
演出地點：台北小巨蛋
演出票價：4800、3800、2800、1800、800
▲紅2B、紫2B部分座位可能因硬體設備而導致部分舞台視線遮蔽
售票時間：2024年9月14日（六）13：00
售票系統：KKTIX網站（全區採實名制購票）