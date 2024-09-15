日籍作家來台8年！超商見「地方阿北1搭配」嚇壞：在日本是搶匪

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▲小林賢伍在超商吃飯時，目睹一位阿北沒穿上衣，只戴著安全帽進店，讓他瞬間超緊張。（圖／翻攝自Threads）

「那是台灣的日常生活，是嗎？」日籍旅遊作家小林賢伍因愛上台灣原住民文化，自2016年起旅居台灣，甚至還曾被日台交流協會選任為日本青年代表。而小林賢伍近日在Threads上發文，表示他在超商用餐時，目睹一位阿北沒穿上衣，只戴安全帽走入店內，但在日本出現這場景，通常都是強盜來了，讓他覺得十分緊張。小林賢伍近日在Threads上發文，他表示剛剛在超商吃飯時，目睹一位阿北沒穿上衣，只戴著安全帽進店，讓他瞬間超緊張，，不只如此，戴安全帽在超商領錢的畫面也很可怕，但這在台灣居然是日常生活，讓他超不習慣。貼文一出，台灣網友們紛紛留言，「便利商店很常看到⋯金融機構就不行」、「實在是懶得脫掉安全帽又要戴上」、。但也有人指出，前幾年受疫情影響，更加深台灣人戴安全帽的習慣，事實上，現今台灣各大金融機構幾乎都會張貼「請脫下您的安全帽和口罩」的告示，最初其實與台灣第一起銀行搶案有關。1982年台灣治安史上出現首件「殺警奪槍，再搶銀行」的案件，嫌犯李師科先是在1980年殺警奪槍，接著又在1982年持警槍闖入台灣土地銀行古亭分行洗劫，最終搶走新台幣530萬餘元後逃逸。李師科於同年5月被判處死刑並執行槍決，因事後模仿效應事件頻傳，台灣各大金融機構開始要求所有民眾，進入之前必須先脫下安全帽及口罩，僅在疫情期間開放戴口罩進入，但安全帽仍需脫下，就怕類似可怕事件再度發生。