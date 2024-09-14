跳水金牌全紅嬋被吵到崩潰！粉絲圍堵家門　無奈喊：回去吧太吵了

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中國跳水選手全紅嬋在上個月的巴黎奧運勇奪金牌，招牌「水花消失術」為人稱道，不過自從全紅嬋成名後，伴隨著許多的困擾。近日，全紅嬋回到廣東邁合村的老家，卻因粉絲大批聚集，影響到她與家人的正常生活，使得她在陽台上無奈喊話：「回去吧，太吵了！」，試圖讓聚集的民眾離開。自奧運奪金後，全紅嬋受到大量粉絲追捧，這次回到老家也不例外，吸引粉絲前來朝聖，只為一睹她的風采。然而，這卻嚴重影響當地的生活，尤其她與爺爺幾乎被吵到無法好好休息，讓全紅嬋不得不走到二樓陽台，對著圍觀的群眾喊話：「我們要休息了，大家回去吧！」並與爺爺一起揮手致意。面對遲遲不願離開的群眾，全紅嬋再三勸說：「你們別再圍著了，太吵了，明天再來吧。」最終，她與爺爺揮手告別後返回屋內，圍觀者才逐漸散去。不過，第二天早上依舊聚集大批粉絲圍觀，從照片中，可以看到全紅嬋戴著烏龜髮箍，無奈勸退粉絲回去，「你們別圍在這裡了，回去吧！這裡太吵了。」由於粉絲們實在是太過熱情，全紅嬋與爺爺揮手後，便關起門來走進屋裡。全紅嬋可說是全中國最受矚目的運動明星，出門買東西時總有粉絲跟隨。此事曝光後，許多網友都表示同情，認為應該給她更多私人空間，直呼粉絲的行為真的太過分，嚴重打擾全紅嬋一家人休息，應該報警處理。