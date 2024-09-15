柚子成分抑制肝代謝！影響力可達3天　醫：「這類人」一口都別吃

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▲柚子若與某些藥物併用，可能增加藥物不良反應發生機率。（圖／記者林調遜攝）

9月17日是中秋節，月餅、烤肉及柚子這3種應景食物，常使人不知不覺攝取太多分量，對此藥師提醒，因為柚子含有的特殊成分，會抑制肝臟的代謝功能，而且作用時間甚至可達3天，若本身已有腎功能不佳的問題，最好連一口都不吃。北市聯合醫院中興院區藥劑科總藥師陳俊延表示，疾病控制不能隨著節日放假，關於柚子的安全性更要特別注意，陳俊延指出，建議正在服用上述藥物的民眾，柚子只吃兩、三口，有嚐到味道即可，絕對不要大量食用；針對柚子成分，陳俊延說，其含有「呋喃香豆素（furanocoumarin）」，此成分在人體會不可逆抑制肝臟中的代謝酵素「CYP450 3A4」，而此代謝酵素和許多藥物代謝有關，若體內同時有呋喃香豆素與藥物在代謝中，可能使藥物在血中濃度升高，進而增加藥物不良反應的機率。陳俊延強調，由於呋喃香豆素抑制藥物代謝的作用因人而異，有的可能長達數小時，有的甚至會達到2至3天，所以與其他食物不同，即使吃完柚子已經有2~4小時，還是無法完全避免，這對於腎功能不佳患者的影響尤其明顯，甚至可能會使穩定的疾病控制產生變化。陳俊延建議，民眾若正在服用慢性疾病藥物，除了平時應按時服藥、飲食勿暴飲暴食之外，對於柚子等秋節食物仍需維持良好習慣，如用藥有疑問，可諮詢藥師，以確認飲食是否與藥物有交互作用的風險。