上下顎咬合差12公厘！牙醫新招防正顎手術「朝天鼻」　術後變少女

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▲3D列印的顎骨模型手術前（圖左）、手術後對照。（圖／奇美醫院提供）

19歲陳小姐因顎骨發育異常，齒顎咬合差異近12mm，無法有效咀嚼食物，也為外觀感到自卑，經診所轉至大醫院檢查後，醫療團認為一般矯正已無法奏效，於是進行正顎手術，術後不僅改善上下顎齒列咬合功能，同時也重塑顎顏面骨，進而改變顏面外型，使她更有自信。奇美醫院牙醫部主任顏欽堉指出，許多病人考慮正顎手術改善其咬合功能及顏面外觀時，常因擔心風險高、恢復慢、鼻翼變寬、朝天鼻，甚至下齒槽神經受損等問題而卻步。但該院口腔顎面外科利用影像配合高解析電腦斷層攝影技術，以眼顱底平面為基準線，按照形狀、大小、比例和角度等分析人臉的正面與側面輪廓後，模擬出精密的3D影像模型，再由醫師制定個人化的手術計畫，重塑上下顎骨、咬合功能與輪廓外型，不會有上述疑慮。此外，奇美醫院牙醫部更首創「鼻翼基座縫合技法」，可有效避免正顎手術後可能的鼻翼變寬及鼻孔朝天等問題，相關技術研究成果並發表於權威期刊《國際口腔顎面手術》（International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery），還被多份研究所引用，已成為上顎正顎手術重要參考術式。此外，下頦成形術(genioplasty)同樣為正顎手術中的重要步驟，尤其下頦的型態對於顏面外觀的平衡與立體感有著舉足輕重的影響。針對下頦骨截斷開線高度與角度的難題，顏欽堉則以「顎間咬合板定位」勘定骨截斷面高度與角度的手術技術，此術式改良也已在口腔外科學會發表，並於2023年口腔顎面外科大會年會應邀演講。顏欽堉表示，奇美醫院在正顎手術領域持續創新，已協助超過200位病人重拾容顏自信，同時提升整體的生活品質，期許未來能持續造福更多患者。