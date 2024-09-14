同框蕭美琴赴壯闊台灣　谷立言：我們對手越來越專注網路攻擊

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美國在台協會（AIT）處長谷立言今日受邀出席由壯闊台灣所舉辦的「《後盾行動日》跨單位災害應變演練」，致詞時重申美台關係三關鍵分別是韌性、安全與連結，更讚賞總統賴清德成立「全社會防衛韌性委員會」，期待並支持運作增強台灣韌性，更提及網路安全打擊假消息的重要性，稱「對手」越來越專注網路攻擊破壞關鍵基礎設施，因此需要加倍努力保護網路，避免充滿惡意的行爲者在危機時散布假消息製造混亂。谷立言今日受邀出席由壯闊台灣所舉辦的「《後盾行動日》跨單位災害應變演練」，致詞時表示，感謝理事長吳怡農的邀請參與活動，期待將來能過合作，自己身為處長，已準備好讓堅若磐石的美台關係繼續昇華，並重申美台關係三關鍵分別是韌性、安全與連結。谷立言也提及總統賴清德成立「全社會防衛韌性委員會」，對此感到期待也支持運作，來增強台灣韌性，這一切都有助於鞏固強化台灣國防的顯著作為，還包括義務役延長至一年，以及成立全民防衛動員署。谷立言說，這些努力都將造福國際社會，台灣在半導體與電動車領域扮演重要角色，且全球一半貿易經過台灣海峽，此外最新進的晶片有9成來自於台灣，重大災害與影響台海和平穩定的事件，都將會嚴重損害全球經濟。谷立言提及，台灣優勢來自於豐富救災經驗，這經驗也在日前花蓮大地震充分展現，雖有18人不幸喪命，但中央、地方政府與各層級協調，診救無數生命也避免數百億經濟損失，期待接下來繼續協助台灣的網路安全、能源與通訊，而這也是AIT重點之一，就是透過定期研討會，與台灣災難醫療隊合作，提供第一線，培訓第一線人員緊急救助工作，目前全台已經有2千人完成培訓。此外能源也是AIT關注的重點，谷立言說，為了確保危機時期能源安全，也要促進網路安全打擊假訊息傳播這方面的努力，並稱「我們對手」越來越專注於網路攻擊破壞關鍵基礎設施，因此需要加倍努力保護網路，滿懷惡意的行為者會在危機散布假消息製造混亂。谷立言稱，台灣是打擊假消息領導者，與美方共同努力也為此感導自豪，而壯闊台灣有效拉近政府與非政府組織的距離，為了打造台灣韌性，讓台灣民眾能面對未來挑戰，相信未來一定能夠實現。