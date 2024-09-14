批川普、賀錦麗都不尊重生命！教宗方濟各談美選：兩害相權取其輕

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▲教宗方濟各談美選時表示，「誰是比較不邪惡的那一方？那位女士還是那位先生？我不知道。」資料照。（圖／美聯社／達志影像）

天主教教宗方濟各（Pope Francis）週五談到美國總統大選，認為共和黨候選人川普（Donald Trump）與民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）都不尊重生命，一個反移民、一個支持墮胎，稱天主教徒必須「兩害相權取其輕」，從兩人中找一個「比較不邪惡的」支持。根據《CNN》報導，方濟各在結束他個人12天的東南亞和大洋洲訪問後，週五於返回羅馬的班機上，被媒體問到如何看待美國總統大選。方濟各並未直接提到川普或賀錦麗的名字，但認為美國天主教徒必須「兩害相權取其輕」。方濟各表示，「誰是比較不邪惡的那一方？那位女士還是那位先生？我不知道。每一位有良知的人，都必須思考這問題然後做出決定」。方濟各進一步指出，不歡迎移民、把人趕走是一種「嚴重的罪惡」，而將孩子從母親的子宮中奪走則是一種「謀殺」，方濟各認為反移民或支持墮胎都不尊重生命，雖然沒有指名道姓，但顯然反移民是指川普，支持墮胎的是賀錦麗。無論如何，方濟各認為選民都應該去投票，「不投票是醜陋的，這樣不好。你必須投票」。《CNN》報導指出，方濟各向來是一位不吝對政治議題發表評論的教宗，有時候方濟各會表現出較開放的立場，像是允許牧師寬恕墮胎、授權替同性伴侶祝福等等，但方濟各也有些立場與保守派相仿，像是曾批評現代年輕人寧願養寵物也不生小孩。