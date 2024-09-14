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快訊／烤肉注意！大雷雨突襲南部　「雲林、彰化」11區淹水警戒

記者賴禹妡／綜合報導

▲中央氣象署下午發布豪雨特報，指出臺中市、彰化縣及雲林縣有局部大雨或豪雨，高雄以北地區有局部大雨發生的機率，水利署也發布淹水警戒。（圖／NOWnews攝影中心）
▲中央氣象署下午發布豪雨特報，指出臺中市、彰化縣及雲林縣有局部大雨或豪雨，高雄以北地區有局部大雨發生的機率，水利署也發布淹水警戒。（圖／NOWnews攝影中心）
大雷雨來襲！今（14）日下午3時20分，中央氣象署發布豪雨特報，指出臺中市、彰化縣及雲林縣有局部大雨或豪雨，高雄以北地區有局部大雨發生的機率，提醒民眾注意雷擊及強陣風。而水利署也發布淹水警戒，目前雲林縣4區列入一級警戒，麥寮鄉時雨量31毫米。

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🟡淹水警戒範圍

一級警戒 : 雲林縣四湖鄉、水林鄉、口湖鄉、麥寮鄉（時雨量31毫米）

二級警戒：彰化縣福興鄉、秀水鄉（時雨量48.5毫米）、溪湖鎮、埔心鄉、大城鄉、二林鎮、鹿港鎮

▲（圖／翻攝自水利署官網）
▲水利署發布淹水警戒，目前雲林縣4區列入一級警戒，麥寮鄉時雨量31毫米。（圖／翻攝自水利署官網）
🟦淹水警戒怎麼看
🔴一級警戒：發布淹水警戒的鄉(鎮、市、區)如持續降雨，其轄內易淹水村里及道路可能已經開始積淹水。
🟡二級警戒：發布淹水警戒的鄉(鎮、市、區)如持續降雨，其轄內易淹水村里及道路可能3小時內開始積淹水。

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