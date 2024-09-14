U23世界盃棒球賽／慘！中華隊1：2首度輸英國　打擊卡彈發生3失誤

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U23中華隊在世界盃棒球賽表現不佳，確定以第8名作收，寫下隊史最爛成績。然而，今（14）日進行排名賽最後一場賽事，中華隊對戰英國隊，整場「打線卡彈」，中華隊前6局僅敲出3支零星安打，守備還發生3次失誤，雖然七局下追回1分躲過完封，但終場中華隊仍以1：2不敵英國隊，隊史首次輸給英國，吞下難堪的敗仗。此戰中華隊首局下攻佔得點圈，但卻留下滿壘殘壘。二局上，輪到英國隊攻佔滿壘，但胡孟智卻出現捕手妨礙打擊，免費奉送英國隊1分，接著中華隊苦無攻勢，直到四局上戰況再次發生變化，Aidan Kane掃出二壘安打，接著在兩出局情況下，靠著王念好傳球失誤再下一城，中華隊陷入0：2落後。從四局至六局下，中華隊僅有1支安打，始終無法攻破英國隊左投Oliver Sam Duthie。七局上，替補上陣的三壘手賴俊又出現守備失誤，隨後Charlie Collins成功盜上三壘，所幸陳品宏用三振化解失分危機。七局下，中華隊最後反攻機會，林佳緯揮棒落空三振出局後，黃柏叡掃出二壘安打，接著何恆佑遭到三振，黃柏叡趁暴投進佔三壘，此時中華隊啟用代打，王順和適時安打追回1分，但鄭俊瑋擊出飛球出局，中華隊就以1分之差落敗。中華隊先發投手張峻瑋主投3局被敲出4支安打失掉1分（非責失），投出5次三振和1次保送，接替登板的陳品宏主投4局被敲2支安打失掉1分，送出5次三振。中華隊在U23世界盃首戰1：3不敵韓國，接著連續敗給荷蘭和尼加拉瓜，直到第四場才以11：0擊敗南非開胡，最後一場預賽3：0擊敗委內瑞拉，但已確定無法晉級。今日對戰英國無論勝敗都與荷蘭同為4勝1敗，但中華隊因對戰劣勢排名第8，創下史上最差成績。