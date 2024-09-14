引退賽刷新大巨蛋紀錄！周思齊稱「難想像」　是否上場聽教練指示

引退賽刷新大巨蛋紀錄！中信兄弟野手周思齊，日前宣布將於9月21日、22日在台北大巨蛋舉行引退賽，本周球團再加碼宣布，搖滾天團五月天，將首度登上大巨蛋為周思齊引退賽開唱。此消息一出，21日賽事的售票座位，總共約38,500席就遭到完售，確定將寫下中職歷史新篇章，而周思齊本人在今（14）日賽前接受訪問，則坦言：「完全沒有辦法想像。」
聽聞引退賽完售 直呼難想像
事實上，撇除五月天後續的加持，周思齊在百萬象迷心中就有十足份量，引退賽開放售票時，許多熱門區域都在短時間內被搶購一空。不過球團證實，搖滾天團五月天將在9月21日「攻蛋」演出後，再次掀起一波搶票熱潮，最後，約38,500席座位確定完售，成為中職史上首支在臺北大巨蛋完售的球隊。
得知消息後，周思齊受訪說道：「沒有想過會有3、4萬人的球場，因為之前沒有依據可以參考，所以完全沒有辦法想像。」設想完善的周董也表示：「這數字可以當作未來台灣場館設計的參考，代表球賽是能夠吸引這麼多人的。」
引退賽是否上場 周思齊不強求
雖然將在下個週末迎來引退賽，但周思齊自從8月2日將下二軍後，就還沒回歸到二軍。因此當被問到引退賽是否會想上場時，周思齊表示：「以總教練安排為主，而且現在是爭冠期，希望不要影響球隊為主。」
此外，周思齊也透露，在21日的比賽有邀請誠泰Cobras的前隊友到場，球員大概有30位左右，加上眷屬差不多近50人，並且應該會讓他們坐到較高的貴賓席。
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事實上，撇除五月天後續的加持，周思齊在百萬象迷心中就有十足份量，引退賽開放售票時，許多熱門區域都在短時間內被搶購一空。不過球團證實，搖滾天團五月天將在9月21日「攻蛋」演出後，再次掀起一波搶票熱潮，最後，約38,500席座位確定完售，成為中職史上首支在臺北大巨蛋完售的球隊。
得知消息後，周思齊受訪說道：「沒有想過會有3、4萬人的球場，因為之前沒有依據可以參考，所以完全沒有辦法想像。」設想完善的周董也表示：「這數字可以當作未來台灣場館設計的參考，代表球賽是能夠吸引這麼多人的。」
引退賽是否上場 周思齊不強求
雖然將在下個週末迎來引退賽，但周思齊自從8月2日將下二軍後，就還沒回歸到二軍。因此當被問到引退賽是否會想上場時，周思齊表示：「以總教練安排為主，而且現在是爭冠期，希望不要影響球隊為主。」
此外，周思齊也透露，在21日的比賽有邀請誠泰Cobras的前隊友到場，球員大概有30位左右，加上眷屬差不多近50人，並且應該會讓他們坐到較高的貴賓席。