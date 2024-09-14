引退賽刷新大巨蛋紀錄！周思齊稱「難想像」　是否上場聽教練指示

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▲中信兄弟球星周思齊引退活動，將於下週末 9/21(六)-9/22(日)臺北大巨蛋盛大舉辦，「華人第一天團」五月天預計將於 9 月 21 日(六)賽後演唱

▲在公布五月天即將為周思齊引退賽開唱的同天，中信兄弟球團宣布，9月21日在台北大巨蛋的售票座位已經全數完售，寫下中職歷史新篇章。（圖／中信兄弟提供）

引退賽刷新大巨蛋紀錄！中信兄弟野手周思齊，日前宣布將於9月21日、22日在台北大巨蛋舉行引退賽，本周球團再加碼宣布，搖滾天團五月天，將首度登上大巨蛋為周思齊引退賽開唱。事實上，撇除五月天後續的加持，周思齊在百萬象迷心中就有十足份量，引退賽開放售票時，許多熱門區域都在短時間內被搶購一空。不過球團證實，搖滾天團五月天將在9月21日「攻蛋」演出後，再次掀起一波搶票熱潮，得知消息後，周思齊受訪說道：「」設想完善的周董也表示：「這數字可以當作未來台灣場館設計的參考，代表球賽是能夠吸引這麼多人的。」雖然將在下個週末迎來引退賽，但周思齊自從8月2日將下二軍後，就還沒回歸到二軍。此外，周思齊也透露，在21日的比賽有邀請誠泰Cobras的前隊友到場，球員大概有30位左右，加上眷屬差不多近50人，並且應該會讓他們坐到較高的貴賓席。