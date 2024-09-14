被問支持川普或賀錦麗的企業政策？黃仁勳兩邊不得罪：我都支持

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輝達（Nvidia）執行長黃仁勳日前到白宮開會，與會官員包括國商務部長雷蒙多及白宮國家安全顧問蘇利文，其他企業界代表還有OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）、微軟總裁史密斯（Brad Smith）等人。而黃仁勳在白宮前被記者問到，支持川普或賀錦麗的企業政策？黃仁勳兩邊不得罪，回答「我都支持」。綜合外媒報導，黃仁勳在白宮前被記者堵麥受訪，記者表示川普與賀錦麗擁有相當不同的企業政策，賀錦麗說要將企業稅率提高到28％，川普則說要將企業稅率降低到15％。記者詢問黃仁勳，更偏好誰的政策？這些稅率變化對輝達會帶來什麼影響？來到白宮的黃仁勳沒穿招牌皮衣，而是西裝筆挺，聽完記者問題後四兩撥千斤地淡定回答，「well，無論稅率是多少，我都支持」。白宮舉行這場科技會議主要是為了討論AI基建議題，白宮宣布將成立新的AI資料中心基礎設施工作小組，確保美國在AI領域的領先地位。黃仁勳會後表示，現在正處於新的工業革命開端，應確保所有人都了解未來的需求、機遇及挑戰，採取最有效率的方式行動。