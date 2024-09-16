金城武緊貼正妹出現「紳士手臂」　2.8萬脆友：帥到太像動漫人物

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▲▼金城武早年和女影迷合影，一代男神魅力令人屏息。（圖／網友授權提供）

▲▼金城武至今仍是「帥哥」的代名詞。（圖／豆瓣網、NOWnews資料照）

台日混血巨星金城武縱橫影壇35年，即使近年不再接戲，雕像般深邃的五官、180公分高䠷身材及憂鬱氣質，依舊是橫跨兩個世紀的「帥哥」代名詞，闊別7年，他殺青許久的港片《風林火山》，終於定檔於今年12月上映。日前有正妹網友分享媽媽年輕時和金城武的合照，男神不忘做出「紳士手」，有人忍不住說：「也太像動漫人物的現實版，好扯！」一名女網友在Threads上傳一張底片舊照，寫下：「這我媽年輕時候跟金城武的合照，我羨慕死！」可見金城武一頭金色挑染旁分髮型，穿淺色寬鬆外套和內搭衣，右手刻意擺在背後，與原PO的母親肩並肩合影，金城武俊美臉龐、大明星氣場讓人目光自動聚焦，很難不多看幾眼。本篇貼文至今累計28萬瀏覽人次、2.8萬人按讚，網友表示：「被陳冠希認可比他還帥的男人，帥到覺得他背後有光那種」、「盛世美顏」、「金城武這顏值如果還只能當標準情人那標準真嚴格」、「合照已經夠羨慕了，還是在他最帥的時候」、「金城武不管在哪個世代都天下無敵」、「來拜神」、「那年代沒有美顏相機，拍出來還帥成這樣！」金城武在2017年年底拍完港片《風林火山》，不過因為預算超支、導演麥浚龍求好心切等因素，該片遲遲無法問世，港媒《香港01》日前訪問電影《九龍城寨之圍城》出品人陳羅超，他親口透露，《風林火山》已經排定在今年年底、12月份上映，然而，陳羅超擔心該片從開拍到上映時隔9年，可能會有觀眾無法適應演員當年的樣貌，以及劇情內容是否有過時的疑慮。《風林火山》男主角之一的金城武，從答應接演至今滿50歲，而距離上一次從日本回台灣公開露臉，為7年前的作品《喜歡．你》記者會，如今「新片」終於要上映，《NOWnews今日新聞》詢問金城武的經紀人，屆時金城武是否會參與相關的宣傳活動，對方回應：「是否會宣傳，需要看電影公司的安排，我們目前沒有接收到任何訊息。」