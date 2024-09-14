好市多「內行晚上才逛」！原因1.8萬人驚呆　會員認證：根本德政

美式賣場好市多（Costco）即便必須辦卡繳年費才能進入消費，但因為販售商品眾多且價格划算，仍然深受台灣人喜愛，其中賣場內經常會提供多種食物試吃，讓會員可以先嚐鮮再決定要不要購買，而近日美食部落客就分享白天與晚上好市多試吃份量的差別，貼文吸引超過1.8萬人按讚，不少會員也表示：「內行人都知道晚上試吃很大塊，不浪費食物，根本是德政啊！」
美食部落客「Fuji吃貨玩樂無限公司」經常在社群好市多相關資訊，近日他貼出「好市多閉店前試吃和白天試吃的差別」影片，只見他在好市多閉店之前在店內穿梭，期間聽到店員呼喊「泡芙、大理石麵包奶油口味、銅鑼燒、芒果奶酪」試吃，結果份量都超大一塊；然而回到早上的試吃環節，麵包變成只剩下方形一小塊，形成強烈對比。
貼文曝光後，吸引超過1.8萬人按讚表示「笑死我了，i珍食年費版」、「因為有開過沒發完也不能留下來，所以給大塊速度會直接翻倍，店員會在閉店之前努力發」、「之前也是晚上9點多到，店員狂發一整塊的壽司，排好幾次我直接吃飽」、「上次晚上去也是鮪魚壽司一人一貫試吃，超大方的」、「老會員都知道晚上去逛試吃很大塊，好市多也是為了不浪費食物，很棒的政策。」
好市多晚上試吃變超大塊！最佳時機點記者實測認證
而部落客「Fuji吃貨玩樂無限公司」留言區中，也可以看到有各種晚上去逛好市多得到超大塊試吃的戰利品，像是有人直接得到完整的一份三明治，超大塊提拉米蘇蛋糕等，由於白天人潮較多，因此試吃比較小塊也合理，但到了晚上打烊之前，已經拆封的試吃品沒發完也是廢棄，店員因此會將試吃品分成較大塊分出去。
《NOWnews》記者也曾經在晚上8點時去逛好市多，試吃份量都還算正常，在大約接近9點時閉店前半小時，店員試吃不手軟，麵包、蛋糕類都給超大一塊，也有吃到完整的一貫生魚片握壽司，有時候吃一小塊不一定吸引人，好市多在最後打烊前，試吃環節加碼份量又不浪費食物，無形之間也增加民眾購買意願，算是相當實務的策略。
不過要特別注意的是，每天試吃的品項以及東西不見得都一樣，每間好市多門市可能也有既定的試吃份量，如果閉店前沒吃到大份的試吃樣品，大家也不要為難店員唷！
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貼文曝光後，吸引超過1.8萬人按讚表示「笑死我了，i珍食年費版」、「因為有開過沒發完也不能留下來，所以給大塊速度會直接翻倍，店員會在閉店之前努力發」、「之前也是晚上9點多到，店員狂發一整塊的壽司，排好幾次我直接吃飽」、「上次晚上去也是鮪魚壽司一人一貫試吃，超大方的」、「老會員都知道晚上去逛試吃很大塊，好市多也是為了不浪費食物，很棒的政策。」
好市多晚上試吃變超大塊！最佳時機點記者實測認證
而部落客「Fuji吃貨玩樂無限公司」留言區中，也可以看到有各種晚上去逛好市多得到超大塊試吃的戰利品，像是有人直接得到完整的一份三明治，超大塊提拉米蘇蛋糕等，由於白天人潮較多，因此試吃比較小塊也合理，但到了晚上打烊之前，已經拆封的試吃品沒發完也是廢棄，店員因此會將試吃品分成較大塊分出去。
《NOWnews》記者也曾經在晚上8點時去逛好市多，試吃份量都還算正常，在大約接近9點時閉店前半小時，店員試吃不手軟，麵包、蛋糕類都給超大一塊，也有吃到完整的一貫生魚片握壽司，有時候吃一小塊不一定吸引人，好市多在最後打烊前，試吃環節加碼份量又不浪費食物，無形之間也增加民眾購買意願，算是相當實務的策略。
不過要特別注意的是，每天試吃的品項以及東西不見得都一樣，每間好市多門市可能也有既定的試吃份量，如果閉店前沒吃到大份的試吃樣品，大家也不要為難店員唷！