好市多「內行晚上才逛」！原因1.8萬人驚呆　會員認證：根本德政

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▲美食部落客「Fuji吃貨玩樂無限公司」分享好市多閉店前、白天試吃份量大小，形成強烈的對比。（圖/IG@fuji.foodie）

▲好市多會員在閉店前開逛，結果拿到完整一份蛋沙拉三明治試吃品。（圖/Threads）

▲記者也曾經在晚上8點過後逛好市多，吃過完整的生魚片握壽司。（圖/好市多商品經驗老實說）

美式賣場好市多（Costco）即便必須辦卡繳年費才能進入消費，但因為販售商品眾多且價格划算，仍然深受台灣人喜愛，其中賣場內經常會提供多種食物試吃，讓會員可以先嚐鮮再決定要不要購買，而近日美食部落客就分享白天與晚上好市多試吃份量的差別，貼文吸引超過1.8萬人按讚，美食部落客「Fuji吃貨玩樂無限公司」經常在社群好市多相關資訊，近日他貼出「好市多閉店前試吃和白天試吃的差別」影片，貼文曝光後，吸引超過1.8萬人按讚表示、「老會員都知道晚上去逛試吃很大塊，好市多也是為了不浪費食物，很棒的政策。」而部落客「Fuji吃貨玩樂無限公司」留言區中，，由於白天人潮較多，因此試吃比較小塊也合理，《NOWnews》記者也曾經在晚上8點時去逛好市多，試吃份量都還算正常，，有時候吃一小塊不一定吸引人，不過要特別注意的是，