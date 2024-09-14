提梨泰院踩踏、911　蕭美琴挺壯闊台灣：為災難做好準備

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副總統蕭美琴今（14）日下午與AIT處長谷立言等人，一同受邀出席「《後盾行動日》跨單位災害應變演練」，致詞時提及國人都不希望災難發生，然而災難還是會無預警出現，例如韓國梨泰院踩踏、美國911事件、高雄氣爆與花蓮大地震等，如果有更好的準備，就能避免自己、親愛的家人和社區受到傷害，壯闊台灣就是要守護民眾的平安，讓大家能更安全。蕭美琴說，每個台灣人都不希望災難發生，大家都反對戰爭，更不希望因為氣候變遷或人為災難而造成生命財產損失。然而災難還是會在無預警時發生。例如2年前首爾的大規模踩踏傷亡事件、美國911事件、花蓮地震及高雄氣爆事件等。如果有更好的準備，就能避免自己與親愛的家人和社區受到傷害。壯闊台灣與夥伴共同努力和訓練社會志工，最重要的意義就是要守護民眾的平安，讓大家能更安全。蕭美琴也提到，過去幾年在美國服務時，已與美方友人展開提升台灣全社會韌性的計畫與工作，也有許多國際友人樂於分享經驗，例如瑞典政府製發手冊，說明災難或戰爭發生時的應變方式。各國也有許多寶貴經驗願意與台灣分享，像是台日發生地震時，也都會彼此關心支援。不論是網路安全、經濟和醫療面的韌性、物資儲備或面對災難所需的訓練與準備，國際社會都與台灣站在一起，「我們並不孤單。」蕭美琴，總統賴清德已宣布成立「全社會防衛韌性委員會」，即將在9月召開第一次委員會議。要讓社會更安全、大家安居樂業、國家更有韌性，不僅要靠政府的力量，也要靠社會共同的力量。邀請各界人士，透過「全社會防衛韌性委員會」做更緊密的連結，讓所有國人都能獲得應有的資源、訓練與教育，知道災難發生時該如何保護自己和家人，如何居安思危，讓國家能更平安。相信這是大家共同的期待，期盼繼續一起努力，讓台灣更安全、大家更平安。