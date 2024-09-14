林安可、魔鷹互轟兩分砲！ 4局灌5分奠定勝基　統一獅9:2台鋼雄鷹

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中職統一7-ELEVEn獅今（14）日主場迎戰台鋼雄鷹，雖然3局上魔鷹轟出兩分砲，幫助台鋼先馳得點，但也喚醒猛獅打線，4局下獅隊展開一輪猛攻，單局吃下5分大局，接著8局下林安可再回敬一發兩分砲，終場統一獅以9：2力克台鋼雄鷹，在本系列賽取得2連勝。台鋼先發投手陳柏清前2局展現壓制力，讓獅隊打者6上6下，前3局讓獅隊打線苦無攻勢。反觀，獅隊先發洋投羅昂在2局下遭遇滿壘危機，雖然成功化解，但3局上還是遭到魔鷹兩分砲狙擊，台鋼取得2：0領先。4局下，陳傑憲安打帶動攻勢，獅隊打線展開一輪猛攻，林安可、陳重廷、林岱安和許哲晏合計打下5分。6局下獅隊攻勢再起，林岱安高飛犧牲打再添1分，獅隊擴大至6：2領先。8局下陳鏞基安打上壘，林安可轟出本季第19支全壘打，這發兩分砲也替統一獅奠定勝基。此戰羅昂主投6局被敲4安打，包括一發兩分砲失掉2分，投出7次三振和2次死球，吳承諭、高塩將樹和黃竣彥各吃1局，合力守住比賽勝利，羅昂進帳本季第6勝。至於台鋼部分，陳柏清先發4局失掉5分，吞下本季第10敗。