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B.A.P台灣合體！重現《ONE SHOT》上上下下　經典哨子應援也來了

記者陳雅蘭／台北報導

▲南韓「二代男團」B.A.P方容國（左起）、劉永才、鄭大賢、文鐘業相隔多年來台開唱。（圖／SHOW Office）
▲南韓「二代男團」B.A.P方容國（左起）、劉永才、鄭大賢、文鐘業相隔多年來台開唱。（圖／SHOW Office）
南韓「二代男團」B.A.P在2018年時成員陸續不續約，團體形同解散，而「B.A.P」的商標權則歸屬「TS娛樂」；6年過去，成員力燦捲入性侵案，ZELO當兵中，剩下的成員方容國、鄭大賢、劉永才、文鐘業雖然不能自稱「B.A.P」，仍與「MA娛樂」合作再出發，今（14）日在TICC舉辦演唱會，吸引3000位Baby（官方粉絲名）支持，經典的《ONE SHOT》上下動作、《No Mercy》哨子聲應援全數重現，掀起滿滿回憶殺。

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▲《ONE SHOT》、《No Mercy》等歌曲旋律一出，待配「綠色兔子手燈」應援，滿滿回憶殺湧現。（圖／SHOW Office）
▲《ONE SHOT》、《No Mercy》等歌曲旋律一出，搭配「綠色兔子手燈」應援，滿滿回憶殺湧現。（圖／SHOW Office）
B.A.P於2012年出道，成員包含方容國、鄭大賢、劉永才、文鐘業、力燦、ZELO，但2018年開始，成員陸續不跟「TS娛樂」續約，力燦還在同年爆出酒後性侵2名女子，形象毀於一旦；ZELO則是當兵中，加上「TS娛樂」不授權使用「B.A.P」團名，他們要以6人體制合體機率難上加難。

好在方容國、鄭大賢、劉永才、文鐘業排除萬難，以4人之姿合體會粉絲，今晚在TICC舉辦演唱會，當唱完《With You》、《Gone》，大家各自以中文問候全場，鄭大賢表示：「我們之前有在這裡見面過吧？又能在這邊和大家見面，真的非常開心！」

回憶起上次來台已經是2018年，劉永才嘴甜說道：「你們依舊美麗！」台下歌迷也回應：「好想你們！」讓劉永才相當感動，文鐘業也忍不住泛淚，動容現場。

4帥揮別感傷情緒，一連表演《WAKE ME UP》、《ONE SHOT》、《No Mercy》等曲，全場歌迷揮著綠色兔子手燈搭配招牌哨子聲，全場嗨翻。特別是當《ONE SHOT》旋律一下，全場粉絲尖叫連連，雖然他們沒有做出招牌動作「伏地挺身」，仍以「單膝下跪」的方式呈現經典的「上上下下」，演出結束後，劉永才笑說他們都是拚盡全力完成表演：「你們看到的這些，是『勉強』的男人們最終結果！」

▲▼方容國、鄭大賢、劉永才、文鐘業久違登台開唱。（圖／SHOW Office）
▲▼方容國、鄭大賢、劉永才、文鐘業久違登台開唱。（圖／SHOW Office）
▲▼方容國、鄭大賢、劉永才、文鐘業久違登台開唱。（圖／SHOW Office）
 
▲▼方容國、鄭大賢、劉永才、文鐘業久違登台開唱。（圖／SHOW Office）
 

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