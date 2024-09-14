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貝碧佳颱風來勢洶洶！長榮航空明日部分上海航班將提前起飛

記者許若茵／台北報導

▲今（14） 日貝碧佳颱風逐漸影響琉球海面，長榮航空宣布，明（15）日部分往返上海航班將提前起飛。。（圖／長榮航空提供）
▲今（14） 日貝碧佳颱風逐漸影響琉球海面，長榮航空宣布，明（15）日部分往返上海航班將提前起飛。。（圖／長榮航空提供）
今（14） 日貝碧佳颱風逐漸影響琉球海面，長榮航空宣布，明（15）日部分往返上海航班將提前起飛。

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貝碧佳颱風，今晨於臺北東方1300公里的海面上，繼續朝西北西轉西北方向前進，距離臺灣愈來愈遠；預估，今日將從琉球附近海面通過，下週一（9/16）就會進入中國大陸上海一帶，對臺灣的天氣沒有直接影響。

因受貝碧佳颱風影響，長榮航空晚間宣布，航班異動訊息如下：

桃園-浦東BR722提前至下午2點起飛

浦東-桃園BR721提前至下午5點35分起飛

高雄-浦東BR706 提前至下午2點20起飛

浦東-高雄BR705 提前至下午5點35分起飛

虹橋-松山 BR771提前至晚間6點起飛

最新航班異動訊息，敬請旅客多加利用長榮航空網站或EVA Mobile APP查詢。 

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