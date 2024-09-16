YOASOBI出道過程艱辛！Ayase為音樂分手　ikura數度徵選慘被刷下

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▲YOASOBI的團名源自於「晚上的活動」，原因是兩人都擁有各自的生活與事業。（圖／IG lilasikuta）

▲Ayase過去為了音樂，曾數度需要靠打工才能繳交房租，後續樂團解散後經濟情況更是雪上加霜。（圖／IG ayase_0404）

▲ikura小學時就展現超強創作功力，不過後續參與各大徵選卻時常遭到淘汰。（圖／IG lilasikuta）

▲Ayase過去為了「小說轉音樂」而在網路上挖掘到ikura這塊璞玉。（圖／IG lilasikuta）

▲YOASOBI的破億神曲〈向夜晚奔去〉被視為團體的代表作。（圖／IG yoasobi_staff_）

日本最火紅的雙人音樂組合YOASOBI，今年1月曾因來台開唱而掀起追星旋風，當時門票一開賣就被秒殺，可見他們的高人氣，不過經紀公司上個月又宣布好消息，表示明年2月8日、9日YOASOBI將再度來台，進攻小巨蛋，讓粉絲相當期待，而隨著該團的名號越來越多人熟知，也讓不少網友相當好奇，YOASOBI的究竟是何方神聖？事實上，兩人的音樂之路相當艱辛，為此《NOWnews今日新聞》也特別整理出了關於YOASOBI的5件事。YOASOBI在2019年成軍，由作曲家Ayase和創作歌手ikura組成，兩人其實原本都有各自的音樂工作，所以兩人將原本的事業定義為「早上的活動」，而YOASOBI這份演藝事業則是「晚上的活動」；有趣的是，在取團名時，兩人為了將名字賦予意義，於是將原意是「在夜晚玩耍」的「YOASOBI」這個單詞，作為團名使用，沿用至今。今年30歲的成員Ayase，從小就因為祖母是鋼琴老師的關係而開始學習音樂，在16歲時就與好友組團「Davinci」，並在團隊中擔任隊長、主唱，可見領導能力也不容小覷，而Ayase原先以為自己將一直待在Davinci裡發展音樂，但卻十分不順利，他和團員們還必須另外打工維持生計，這時18歲的Ayase還因得了消化性潰瘍而住院治療，導致音樂活動停擺，樂團也再沒復出過，更和多年女友分手，但後續仍然熱愛音樂的Ayase，依然透過別的管道創作音樂，更開始使用日本電子音樂製作軟體VOCALOID，在一年內創作了8首歌。而23歲的成員ikura（幾田莉拉），則是因為爸爸喜歡音樂，而從小耳濡目染，童年時期就跟著爸爸一起唱歌、彈吉他、彈鋼琴，更在小學六年級開始學習創作，後續擁有超強音樂細胞的ikura，14歲開始便開始到LiveHouse演出，但卻讓她開始發現自己能力不足，後續參加了許多徵選會和聲音課程，但每次的結果總是讓她相當失望，後續Sony音樂看見了她的潛力並讓她發行首張專輯〈15 Thoughts〉，還加入音樂演奏團體「Plusonica」，同時ikura也努力的花時間創作，希望自己的作品有一天能被人看見。團員Ayase與ikura之間的緣分相當神奇，當時Ayase因為使用VOCALOID所創作出的8首歌曲，分別是〈輕撫夜晚的瑪瑙〉、〈最後手段〉、〈Happy ender〉等，至今都是傳唱經典，而這些作品也被monoatary.com的工作人員聽見，才將Ayase選為「小說轉為音樂」的企劃人，而Ayase有天也無意在網路上看見ikura的翻唱歌曲，認為她的透明感唱腔非常適合這檔企劃，於是提出合作方案，沒想到2019年一出道即爆紅，一舉登上日本樂團的高峰。說到YOASOBI，就不能不提到〈向夜晚奔去〉這首歌曲，不僅是YOASOBI的第1首歌，更是他們的成名曲，以日本小說家星野舞夜的作品《桑納托斯的誘惑》為原型進行創作，目前已累積超過 10 億次的串流播放次數。然而YOASOBI後續的創作更是一鳴驚人，尤其一曲搭配動畫《我推的孩子》推出的主題曲〈IDOL〉，MV在短短35天內就突破1億次觀看，短短一個多月，串流平台累積播放次也突破1億次，刷新日本J-POP最快破億紀錄的歷史。