雷／《原子少年2》坤達、牛奶改編〈星期五晚上〉　超神16蹲曝光

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▲坤達（右）與牛奶（左）改編16蹲，將舞蹈重新提升一格層次。（圖／愛奇藝）

▲NANA與星際導師在舞台上Battle，但幾乎沒有人能贏過NANA用頭著地轉圈的必殺技。（圖／愛奇藝）

▲本集分數出爐，由建志帶領的天狼星不負眾望拿下第1名。（圖／愛奇藝）

選秀節目《原子少年2》導師合作賽備受關注，今（14）日晚間終於播出下半場，除了賽事被外界熱烈討論外，這次晨之星與坤達、牛奶一同出演，表演近期超夯神曲〈星期五晚上〉，改編過後的16蹲讓全場氣氛嗨到最高點，而兩人一出場更是讓女來賓尖叫：「好帥哦！」晨之星這次與坤達、牛奶兩人合作，幾人在台上大跳〈星期五晚上〉，一放音樂就讓女來賓嗨到從位置上站起來，而這次坤達和牛奶也不走尋常路線，硬是將原先的16蹲改編成更高難度的版本，學員們不僅得跟著兩人單腳蹲下再跳起，還是得專注於走位和歌聲，表演結束讓學姐們拍手叫好。另外討論度也極高的，就是風行者的導師是世界冠軍NANA，根本是萬眾矚目的焦點，而現場的星際導師牛奶、敖犬、歐弟3人也被少年們拱上台Battle，讓全場氣氛瞬間沸騰，不過NANA的舞技實在太高超，一連用頭轉圈多次，最後還將動作定格，讓現場的少年們驚呼連連。在NANA與風行者完成表演後，敖犬開玩笑表示自己和NANA其實是網友：「我們在IG的時候就是會互相回覆限動，我不知道是他爸還是他回的， 反正我就把它當作NANA回的。」笑稱自己曾拍過影片和NANA打招呼，沒想到NANA同樣以影片回覆，不過表情卻相當不屑，讓全場笑翻，敖犬更表示：「我發現這個小孩，好像不能用正常角度去跟他交朋友，因為他已經見過太多『世界級』的話了。」坤達更調侃：「他懶得跟你講話。」讓敖犬相當傻眼。本場的賽制分數出爐，鑽石星球在這次搶下「流星雨網路人氣排名」第1名，獲得27萬票的高票數，而除了網路人氣分以外，再加上學姐評比分數，獲得第1名的是由建志領軍的天狼星，總分95分、第2名小行星，總分94分、第3名風行者，總分88分、接下來則是晨之星、克卜勒、鑽石星球，都獲得85分的分數，而本集的分數將會和下一場的賽制做積分，排名較低的星球會有成員進入黑洞，並且失去爭取正式舞台的機會。