周思齊「最後一舞」引退倒數計時！黃恩賜難忘5點起來看屏東日出

中信兄弟42歲野手「周董」周思齊，即將在9月21、22日於大巨蛋賽後正式卸下球衣，兄弟球團也為他21日邀請到五月天到場獻唱，並且已經讓周思齊的引退賽票房賣光，周思齊是在2008年10月米迪亞暴龍遭聯盟除名，於特別選秀會第三輪被兄弟象隊挑走，而周思齊在2010年球季，幫助中信兄弟奪下總冠軍，他在兄弟球團待的時間長達15年，讓他成為球迷心中不可取代的看板球星，而出身花蓮的周思齊，也特別照顧同鄉的黃恩賜，周思齊曾帶他一起訓練，讓黃恩賜十分難忘。
你有看過清晨5點的屏東嗎？ 黃恩賜難忘周思齊教誨
黃恩賜回憶自己跟周思齊的淵源，他說：「我大概國小的時候，還沒有很有印象，但高中就讀玉里高中，學長有捐贈球具等，回饋花蓮當地學校，當時也對他印象深刻。」
黃恩賜笑說：「其實以前比較瘋『黃金三劍客』陳致遠、彭政閔、蔡豐安的時刻，對兄弟也比較有印象。」但進入球隊後，慢慢也了解到周思齊為何可以在職棒之路走這麼遠。
不過真正讓黃恩賜感到不可思議的，還是黃恩賜當時經由2017年中華職棒季中選秀會中，被中信兄弟以第二指名選中後，黃恩賜到天母球場進行加盟儀式，還是周思齊幫他戴上球帽。
黃恩賜說：「當時還是學長幫我戴上球帽，他鼓勵我，要好好訓練自己，在職棒場上走久一點。」
不過黃恩賜因為在場上常常就像「猛牛」一樣狂衝，所以導致自己經常受傷，周思齊知道他球速快，力量很大，但需要懂得運用這股能量，也特別照顧他，即便黃恩賜是投手，周思齊也帶著他訓練，告訴他與自己身體對話。
黃恩賜說：「我還記得，他在屏東時，就帶著我春訓開始訓練，我們大概5:00左右就去泡水，讓身體被喚醒，他也教我如何伸展，把身體壓力放鬆開來，我覺得很有幫助。」
儘管黃恩賜之後因為身體適應上等做了些微調等，並非完全按照菜單訓練，但他仍難忘周思齊對他的照顧，因此在他即將引退之際，也讓黃恩賜特別有感觸。
黃恩賜說：「當然希望學長未來不管是在任何位置都可以勝任，也持續給我們這些球員鼓勵，很感謝他的照顧。」周思齊引退賽，黃恩賜或許也有機會上場投球，他說：「可能我也會很感動。」不捨這位「大學長」離開陣中。
周思齊小檔案：
綽號：周董、亞洲選球王、中職劉德華
出生年月日：1981年10月26日（42歲）
打擊習慣：左投左打
學經歷：花蓮縣光復國小、花蓮縣光復國中、高雄縣高苑工商、輔仁大學、誠泰Cobras、米迪亞暴龍、兄弟象、中信兄弟至今
生涯成就：
中華職棒年度總冠軍：2010、2021、2022
中華職棒最佳十人獎（外野手）：2008、2009、2012
中華職棒最佳十人獎（指定打擊）：2020
中華職棒年度最有價值球員獎：2012
中華職棒單月MVP：2012/04、2012/06、2012/08、2012/09、2013/06、2020/09
中華職棒銀棒獎：2012
中華職棒明星賽：2008～2019、2023
參考資料：台灣棒球維基館
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黃恩賜回憶自己跟周思齊的淵源，他說：「我大概國小的時候，還沒有很有印象，但高中就讀玉里高中，學長有捐贈球具等，回饋花蓮當地學校，當時也對他印象深刻。」
黃恩賜笑說：「其實以前比較瘋『黃金三劍客』陳致遠、彭政閔、蔡豐安的時刻，對兄弟也比較有印象。」但進入球隊後，慢慢也了解到周思齊為何可以在職棒之路走這麼遠。
不過真正讓黃恩賜感到不可思議的，還是黃恩賜當時經由2017年中華職棒季中選秀會中，被中信兄弟以第二指名選中後，黃恩賜到天母球場進行加盟儀式，還是周思齊幫他戴上球帽。
黃恩賜說：「當時還是學長幫我戴上球帽，他鼓勵我，要好好訓練自己，在職棒場上走久一點。」
不過黃恩賜因為在場上常常就像「猛牛」一樣狂衝，所以導致自己經常受傷，周思齊知道他球速快，力量很大，但需要懂得運用這股能量，也特別照顧他，即便黃恩賜是投手，周思齊也帶著他訓練，告訴他與自己身體對話。
黃恩賜說：「我還記得，他在屏東時，就帶著我春訓開始訓練，我們大概5:00左右就去泡水，讓身體被喚醒，他也教我如何伸展，把身體壓力放鬆開來，我覺得很有幫助。」
儘管黃恩賜之後因為身體適應上等做了些微調等，並非完全按照菜單訓練，但他仍難忘周思齊對他的照顧，因此在他即將引退之際，也讓黃恩賜特別有感觸。
黃恩賜說：「當然希望學長未來不管是在任何位置都可以勝任，也持續給我們這些球員鼓勵，很感謝他的照顧。」周思齊引退賽，黃恩賜或許也有機會上場投球，他說：「可能我也會很感動。」不捨這位「大學長」離開陣中。
周思齊小檔案：
綽號：周董、亞洲選球王、中職劉德華
出生年月日：1981年10月26日（42歲）
打擊習慣：左投左打
學經歷：花蓮縣光復國小、花蓮縣光復國中、高雄縣高苑工商、輔仁大學、誠泰Cobras、米迪亞暴龍、兄弟象、中信兄弟至今
生涯成就：
中華職棒年度總冠軍：2010、2021、2022
中華職棒最佳十人獎（外野手）：2008、2009、2012
中華職棒最佳十人獎（指定打擊）：2020
中華職棒年度最有價值球員獎：2012
中華職棒單月MVP：2012/04、2012/06、2012/08、2012/09、2013/06、2020/09
中華職棒銀棒獎：2012
中華職棒明星賽：2008～2019、2023
參考資料：台灣棒球維基館