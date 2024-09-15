周思齊「最後一舞」引退倒數計時！黃恩賜難忘5點起來看屏東日出

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▲周思齊淚灑引退記者會現場，黃恩賜等學弟看到也很感動。（圖／陳明安攝）

▲中信兄弟黃恩賜，當時加入職棒，就是周思齊為他戴上球帽。（圖／兄弟提供）

中信兄弟42歲野手「周董」周思齊，即將在9月21、22日於大巨蛋賽後正式卸下球衣，兄弟球團也為他21日邀請到五月天到場獻唱，並且已經讓周思齊的引退賽票房賣光，黃恩賜回憶自己跟周思齊的淵源，他說：「我大概國小的時候，還沒有很有印象，但高中就讀玉里高中，學長有捐贈球具等，回饋花蓮當地學校，當時也對他印象深刻。」不過真正讓黃恩賜感到不可思議的，還是黃恩賜當時經由2017年中華職棒季中選秀會中，被中信兄弟以第二指名選中後，黃恩賜到天母球場進行加盟儀式，還是周思齊幫他戴上球帽。不過黃恩賜因為在場上常常就像「猛牛」一樣狂衝，所以導致自己經常受傷，周思齊知道他球速快，力量很大，但需要懂得運用這股能量，也特別照顧他，即便黃恩賜是投手，周思齊也帶著他訓練，告訴他與自己身體對話。儘管黃恩賜之後因為身體適應上等做了些微調等，並非完全按照菜單訓練，但他仍難忘周思齊對他的照顧，因此在他即將引退之際，也讓黃恩賜特別有感觸。周思齊引退賽，黃恩賜或許也有機會上場投球，他說：「可能我也會很感動。」不捨這位「大學長」離開陣中。周董、亞洲選球王、中職劉德華1981年10月26日（42歲）：左投左打花蓮縣光復國小、花蓮縣光復國中、高雄縣高苑工商、輔仁大學、誠泰Cobras、米迪亞暴龍、兄弟象、中信兄弟至今中華職棒年度總冠軍：2010、2021、2022中華職棒最佳十人獎（外野手）：2008、2009、2012中華職棒最佳十人獎（指定打擊）：2020中華職棒年度最有價值球員獎：2012中華職棒單月MVP：2012/04、2012/06、2012/08、2012/09、2013/06、2020/09中華職棒銀棒獎：2012中華職棒明星賽：2008～2019、2023參考資料：台灣棒球維基館