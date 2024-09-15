美國安顧問蘇利文：拜登剩下任期致力強化烏克蘭

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（中央社基輔14日綜合外電報導）美國白宮安全顧問蘇利文今天於基輔舉行的「雅爾達歐洲戰略峰會」（YES）發表視訊演說，他強調總統拜登將利用剩下約4個月的任期致力強化烏克蘭。法新社報導，蘇利文（Jake Sullivan）指出，拜登（Joe Biden）「決心利用這4個月的時間，盡可能讓烏克蘭處於能獲勝的最佳狀態」。蘇利文提到，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）曾說最終得透過談判結束這場戰爭，「而我們需要（烏克蘭）他們在談判中能有強勢表現」。他還指烏克蘭將決定何時與俄羅斯展開談判。他也談到，自己擔心俄羅斯可能襲擊烏克蘭發電廠。蘇利文說，事實證明俄方毫不掩飾地攻擊民間能源基礎設施，「他們之前就曾砲擊烏克蘭核電廠，我認為我們可能會再看到這種狀況發生」。他還澄清，是後勤問題拖延對烏克蘭的援助，並非美方缺乏援烏政治意願，但他也承認華府必須採取更多行動，協助烏克蘭對抗俄羅斯全面入侵。根據蘇利文，拜登與澤倫斯基將在9月底的聯合國大會（General Assembly）會面，兩人將討論如何以最佳方式強化對烏克蘭的支持。（譯者：洪培英）1130915