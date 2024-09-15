百萬YTR「這群人」尼克認了IG噤聲4團員！頻道停更內幕曝光

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▲尼克認了IG噤聲「很熟的人」，也就是過往朝夕相處的4名團員。（圖／尼克&ASHLY YouTube）

▲尼克說自己除了石頭（下右1）、茵聲（上左1）外，將其他4名團員都噤聲，現在則選擇全數解除。（圖／這群人YouTube）

YouTuber網紅團體「這群人」頻道累積350多萬粉絲，但今年開始停止更新，不少人猜測團隊停更原因是因為內部矛盾，但7名成員並未公開對外說明。昨（14）日身為成員之一的尼克則在自己和老婆經營的頻道上傳新影片，不僅提到了他IG噤聲的名單包含團員展榮、展瑞、木星、董仔外，還聊到當初決定停更的原因，認為每個人的個性不同，難免會有摩擦，影片曝光後也掀起網友討論。「這群人」頻道停更後，7名成員依舊活躍在YouTube上，其中尼克和香港籍的老婆Ashly也共同經營夫妻的YouTube頻道。日前他們拍攝主題，互相寫題目給彼此抽籤，尼克第一題就抽到「公開IG封鎖誰、噤聲誰？」大談敏感話題。尼克拿出手機給Ashly檢查，發現封鎖名單高達百位，通常都是會口出惡言的酸民，或是會到他帳號下方留情色廣告訊息的帳號。Ashly又接著檢查噤聲名單，尼克對觀眾坦言：「我噤聲了一些很熟的人」，只見108名噤聲名單中，有「這群人」團員展榮、展瑞、木星、董仔，尼克解釋：「我對這些人有幾根毛我都知道，我不需要去探索他們的私生活，因為我都清楚。我滑IG的時候也看到他們的動態，所以我的人生都是他們。當時我就覺得好累，我連這時候都沒辦法下班」。尼克表示他噤聲團員是不想要下班時間還是看到同一群人的動態，而且就算噤聲了，大家碰面還是會聊天，一樣可以知道彼此的近況所以不影響；至於為何沒噤聲另外兩位團員茵聲及石頭，尼克說是因為兩人還會分享寵物、家庭相關主題，他都感興趣：「其實如果今天茵聲不PO狗，石頭不PO家庭，我6位都會噤聲」。尼克也提到今年「這群人」頻道停更了，他們終於不用再頻繁見面，這時他反倒會去關心大家的情況，主動去搜索團員們的IG，因此藉這個拍影片的機會，他也順勢把4名團員解除噤聲。另外，Ashly也藉機問尼克，當初團隊宣布停更真的不是因為團員鬧不合嗎？尼克表示他們公布的原因是大家都太忙碌沒有時間創作更好的劇本，雖然這也是其中原因之一，但其實因為7個人的個性都不一樣，長時間相處難免會有摩擦：「每個人包含我都有一些缺點，就例如我不太跟人互動，我看起來在片場都很兇，但每個人各自都有他的問題。」影片曝光後，網友看了也紛紛留言討論，「這很正常，像有些人也不會想去追蹤同事的社群，上班都聊爛看爛了，下班耍廢滑手機還要看到同樣的人」、「沒想到有人噤聲的原因這麼有意義，我原本只想過可能是因為感情不好或不想看，沒想過也可能是因為太常見面想有自己的空間，我覺得自己能這樣調整心情也很好欸」、「這集好赤裸、好好看！吼呦～群人的友情真的超棒，尼克說想團員的時候我感動了一下餒」。