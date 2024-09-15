外交緊張加劇　委內瑞拉逮捕美國公民在內6名外國人

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委內瑞拉內政部長卡貝洛(Diosdado Cabello)14日表示，2名西班牙人、3名美國公民和1名捷克人，因為涉嫌參與破裂這個南美洲國家穩定的計畫，已在委內瑞拉被捕。在委內瑞拉7月具爭議性的總統大選之後，這項宣布恐將加劇委內瑞拉和西班牙與美國之間原已嚴重的緊張關係。卡貝洛在記者會上說，這2名西班牙人據傳和西班牙特勤局有關，並在策劃暗殺一名市長。根據西班牙媒體報導，西班牙政府已否認這項指控。卡貝洛並指控3名美國公民和1名捷克人涉嫌恐怖行動，包括被控計劃暗殺委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)和其他官員。美國國務院並未立即回應路透社的置評要求。卡貝洛表示，這些集團試圖奪取這個國家的財富，委內瑞拉政府將對任何破壞穩定的企圖作出堅定回應。西班牙外交部的一名知情人士說，他們正在要求委內瑞拉提供更多訊息。要求匿名的消息人士表示，西班牙大使館已向委內瑞拉政府發出一項口頭照會，要求接觸遭到拘留的公民，以便核實他們的身份與國籍，並了解他們被確切指控的罪名。卡貝洛說，這些西班牙人是在阿亞庫喬(Puerto Ayacucho)拍照時遭到拘留。他表示，「這些公民有聯繫—我們知道他們會說沒有，那是個謊言—他們和這個中心有關」。卡貝友指的是西班牙的情報機構。委內瑞拉本週召回駐西班牙大使，並在西班牙部長指控馬杜洛實施「獨裁統治」後，召見西班牙大使到外交部說明，在具爭議的總統大選後升高了外交緊張情勢。委內瑞拉也對西班牙總理桑傑士(Pedro Sanchez)決定和委內瑞拉反對派總統候選人龔薩雷斯(Edmundo Gonzalez Urrutia)會面感到憤怒。在遭受馬杜洛政權的逮捕威脅後，龔薩雷斯已在上週流亡西班牙。雖然委內瑞拉官方選舉機構聲稱馬杜洛勝選連任，但反對派堅稱，龔薩雷斯才是7月總統大選的勝者。更多中央廣播電臺新聞