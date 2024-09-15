義美冰淇淋買一送一好消暑！全家鮮乳坊雪糕20元、7-11棒棒冰13元

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▲義美IRIS&FRIENDS頂級冰淇淋「買一送一」！草莓鮮乳、濃巧克力、靜岡抹茶口味可任選。（圖／翻攝自義美食品FB）

▲全家本週康康5優惠，開吃阿奇儂x鮮乳坊白巧戀乳雪糕「買一送一」。（圖／翻攝自全家便利商店FB）

▲中秋節全家便利商店「金秋兔給樂」加碼汽水茶飲「任選2件79折」優惠。（圖／翻攝自全家便利商店FB）

▲7-11統一超商百吉棒棒冰「買5送5」冰品消暑優惠。（圖／翻攝自7-11統一超商FB）

貝碧佳轉中度颱風！今天路徑「最靠近台灣」，中秋節打算烤肉的民眾，可趁現在風雨不大先囤貨消暑冰品，義美食品IRIS&FRIENDS頂級冰淇淋「買一送一」，全家便利商店本週康康5優惠也「買一送一」爽吃阿奇儂x鮮乳坊白巧戀乳雪糕20元，7-11百吉棒棒冰「買5送5」相當於一支只要13元有找，超狂冰品折扣一次整理。義美食品即日起至9月16日，IRIS&FRIENDS頂級冰淇淋「買一送一」口味任選，選用優質生乳製作、無添加人工色素，酸甜草莓鮮乳、香醇日本靜岡抹茶、濃巧克力還加入巧克力碎丁。提醒大家，限盒裝現售（原價300元/4杯盒裝），每人限購3組可任選口味搭配，會員不再享95折；依門市實際庫存為主，數量有限，售完為止。全家便利商店本週康康5優惠，9月15日最後一天阿奇儂x鮮乳坊白巧戀乳雪糕「買一送一」，原價40元換算下來每支雪糕20元就能爽吃；其他像是FamiCollection天然水、FamiCollection菊花涼茶、曼陀珠葡萄糖珠也都「買一送一」。而「金秋兔給樂」中秋節還加碼，汽水茶飲「任選2件79折」優惠！包括御茶園台灣四季春vs愛之味麥仔茶，黑松沙士vs黑松汽水，可口可樂vs美粒果柳橙汁等。還可享指定商品單筆消費滿688元，「免費」送易手抽廚房紙巾兌換券1張（單筆交易限贈1張）；持7大信用卡/全盈+PAY購買指定商品單筆滿300元「立折33元」，數量有限，贈完為止。中秋節7-ELEVEN則推出「秋饗食光」，即日起至9月17日開跑OPENPOINT會員專屬超強優惠，CITY CAFE濃萃美式(冰/熱)「4杯100元」、韓國熊津紅蔘飲系列「任選買一送一」、農心辛拉麵(包)「買2送2」，其中消暑必吃的百吉棒棒冰(蘇打/乳酸)「買5送5」，相當於一支只要12.5元有夠划算。購買指定中秋禮盒/CITY系列飲品/飲料/冰品/零食/糖果/冷凍品/健美機能/寵物食品，每滿250元折25元、或滿1000元折110元；憑指定支付工具買指定商品享優惠，icash Pay/icash2.0/悠遊卡/悠遊付/Pi拍錢包滿1000元立折50元，還可與會員立折合併折扣160元。