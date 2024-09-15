大谷翔平被看好力壓Lindor、奪國聯MVP！市調給出「78.7%」支持度

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▲大都會游擊手Francisco LindorLindor本季目前擊出31支全壘打完成27個盜壘，OPS為0.834，他是和大谷翔平競爭國聯MVP的最大對手。（圖／美聯社／達志影像）

2024 MLB例行賽即將結束，而在不少美國球迷心中，「國聯MVP之爭」似乎已經結束了。MLB Network的節目「MLB Now」昨（14）日在其X帳號上發布關於國家聯盟MVP的市場調查，道奇隊日籍球星大谷翔平獲得了78.7%的支持率。他本季目前打擊率2成90，敲出116支安打、47轟和104分打點，並且有很高的機會完成「50轟50盜」，市調結果顯示球迷似乎看好他能夠力壓紐約大都會球星Francisco Lindor奪得生涯第3座MVP獎。台灣時間14日，MLB Now公布了一項名為「你認為誰是全國聯賽MVP？」的調查的最終結果，大谷翔平力壓眾家好手，獲得了78.7%的壓倒性支持，而其最大競爭對手的Lindor則僅只有拿到17.5%，剩下的其他人合計僅3.7%，總票數為9105票。本季，大谷翔平成為史上第6位擊出40支全壘打和完成40次盜壘的球員，目前他的兩項數字進一步更新為「47-48」，逼近史無前例的「50轟50盜」。而Lindor則是作為遊擊手方面展現攻守俱佳的表現，他目前擊出31支全壘打完成27個盜壘，OPS為0.834。根據美國數據網站FanGraphs的數據，在MVP投票中被認為很重要的WAR值，Lindor以7.4排名聯盟第一，超過了大谷的6.9。看到這次調查的結果，球迷們也紛紛做出了自己的反應：「每個人都知道是大谷，我不知道為什麼有疑問？大谷是唯一的選擇」、「就是大谷了吧」、「他本季的數據太不真實了」；不過也有少數人支持Lindor，稱「Lindor在場上更有價值」。