NewJeans直播開槓公司！控訴「遭無視」竟被酸：小公主討糖吃

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▲NewJeans成員11日晚間開直播控訴HYBE，表態力挺前代表閔熙珍回鍋。（圖／NewJeans YouTube）

▲HYBE表示Hanni所說無視她的團體就是ILLIT，但他們調閱監視器發現並沒有這個情況，只是誤會。（圖／ILLIT官方X）

南韓人氣女團NewJeans在2022年出道就爆紅，更曾來台拍過MV，掀起不少討論話題。近日NewJeans卻因前代表閔熙珍離職一事，槓上經紀公司ADOR及母公司HYBE，11日背著公司私開直播，揭露心中所有不滿，控訴遭其他團體無視公司卻無法保護她們等。消息曝光後不少粉絲心疼NewJeans的遭遇，但也有網友反過來抨擊NewJeans：「不就是小公主討糖吃嗎？」認為她們的舉動非常不成熟。NewJeans爆紅後人氣高漲，光是去年就替公司進帳1000億韓幣（約新台幣24億元），但如今她們卻站出來控訴經紀公司ADOR及母公司HYBE，認為公司沒有保護好他們，和新來的代表沒辦法好好合作，還遭其他團體的經紀人下令同公司後輩不要跟她們打招呼等，眾多爆料讓外界相當震驚。許多粉絲心疼NewJeans遭遇，認為5個女孩年紀才16到20歲，站出來面對大公司惡行非常勇敢，但也有部分網友不解NewJeans的操作，認為如果她們真的很不滿公司，可以透過提告解約，開直播並沒有比較理智，「付不起還要跟公司吵，不就是小公主討糖吃嗎？」、「說真的一開始沒有HYBE的資源，她們也不會像現在這樣紅，開直播硬剛資方真的蠻好笑的」、「越來越不值得同情，本來只討厭閔」。而NewJeans目前的訴求是希望公司讓前代表閔熙珍回歸，但HYBE新任代表理事李在相12日出面回應，表示將持續堅守原則、正道經營，等於間接拒絕了NewJeans的要求，雙方衝突白熱化。HYBE也強調絕對沒有像團員Hanni所說的霸凌事件發生，當時只是女團ILLIT在和經紀人聊天，並沒有「無視」的情況出現。