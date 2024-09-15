雲品週休3日惹議！盛治仁親揭實情　薪資平台：關鍵在流程、財務

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▲雲品國際酒店薪資情報。（圖／比薪水提供）

日月潭雲品溫泉酒店9月1日起正式實施週休3日，開創台灣旅宿業先河，卻也引發外界質疑聲浪，董事長盛治仁對此親上火線澄清，員工是在薪資不變的前提之下多出52 天假期。薪資查詢平台《比薪水》專家表示，制度關鍵在於能否因應顧客、員工調整工作流程，也要謹慎控管財務，未來成效備受各界關注。日月潭雲品溫泉酒店宣布，9月1日起實施6個月的週休3日，不過引起外界質疑「放無薪假？週休3日是否支薪」、「生意那麼差，週休4日都行」、「另外4天1天工作12小時」、「順勢裁員減少支出，再趁機刷一波好評」。盛治仁對此不禁感嘆，「網路有多負面？」盛治仁在臉書發文解釋，透過日月潭雲品溫泉酒店試辦週休3日的制度，見識網路文化負面的那個面向，但事實上企業是把每週工作40小時工時減為32小時，並且維持原來薪水，「今年生意比起去年，沒有衰退稍有成長。另外不但不會因而減少員工人數，反而還需要再多聘人才能滿足週休3日的排班。」盛治仁強調，簡單地說，週休3日是讓員工每年因此在薪水不變的情況之下多出52天的休假，就是增加薪水，「老闆希望加強同仁工作和生活的平衡，因此願意負擔這樣的額外支出，希望大家在工作的4天，能夠以更有效率和熱情的態度提高客人的滿意度，放假的3天則可充分休息或陪伴家人。這些目標最後能否成功達到，要看試辦半年的結果，我們沒有把握，但希望能成功。」《比薪水》統計雲品國際酒店在近3年的薪資福利，平均月薪為3萬5375 元，年薪更達 47萬2875 元，是在旅館業之中屬於中上水準。專家指出，雲品國際酒店今年營收創下新高，顯示具備「冒險」試行週休3日的實力，而且週休3日也已成為全球企業提升生產力、吸引人才的全新趨勢，相較於希臘為了解決缺工延長工時，反惹眾怒的負面教材，台灣除了雲品國際酒店之外，也有傳統產業陸續跟進週休3日，顯示不是沒有可能推行制度。《比薪水》專家表示，旅館業想要週休3日，關鍵在於是否能為根據員工、顧客回饋，即時調整工作流程，並且謹慎控管財務，若能有效管理，週休3日則將成為提升企業競爭力的全新模式，未來雲品國際洒店6個月的試行期間，也將驗證週休3日是否可以兼顧企業營運與員工福利，成效備受各界關注。