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Chris Sale壓制大谷翔平！破Maddux紀錄　17勝成績有望衝擊賽揚獎

記者黃建霖/綜合報導

▲亞特蘭大勇士隊今（15）日以10：1戰勝洛杉磯道奇，明星左投Chris Sale這一場比賽繳出6局失1分的精采表現，讓大谷翔平單場2支0、遭到封鎖，幫助球隊取勝。（圖／美聯社／達志影像）
▲亞特蘭大勇士隊今（15）日以10：1戰勝洛杉磯道奇，明星左投Chris Sale這一場比賽繳出6局失1分的精采表現，讓大谷翔平單場2支0、遭到封鎖，幫助球隊取勝。（圖／美聯社／達志影像）
亞特蘭大勇士隊今（15）日以10：1戰勝洛杉磯道奇，明星左投Chris Sale這一場比賽繳出6局失1分的精采表現，還讓大谷翔平單場2支0、火力完全遭到封鎖，帶領勇士隊拿下勝利，也奪得個人本季第17勝。Sale在此役超越名人堂強投Greg Maddux的隊史紀錄，成為連續先發自責分控制在2以下的保持人。

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Sale破Maddux紀錄　有望角逐賽揚獎

35歲的勇士隊先發投手Chris Sale這一場投出宰制力，主投6局被敲5支安打失1分，個人連續17場先發中將自責分控制在2分或以下，創下了自1993-1994年Greg Maddux以來球隊的最長紀錄。

這是Sale本季的第17場勝利，追平了其職業生涯單季最多勝場紀錄，並且目前他只吞下3敗，距離贏得生涯第一座賽揚獎又更近了一步。他過去曾8次入選明星賽，並在2018年拿下世界大賽冠軍。

在個人大聯盟生涯中，Sale共取得136場勝利，他目前以16勝並列兩個聯盟最多，自責失分率為2.35，完成219次三振，這些數字均是聯盟第一。

Sale壓制大谷翔平

Sale今晚繳出優質先發，很原因在於他封鎖住道奇前4棒的火力，只讓他們敲出3支安打，其中大谷翔平今晚只靠一次保送上壘，第2次打擊被三振，第3次打擊滾地球出局，沒有太多發揮。

在今天大聯盟的另一場比賽，密爾瓦基釀酒人隊的Willy Adames在對上亞歷桑納響尾蛇隊的比賽中，單場打回5分打點，個人本季已打回107分打點，一口氣超越了104分大谷翔平，暫居國聯打點王。

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