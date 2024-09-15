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黃暐傑遭海盜隊釋出！TJ手術後無緣復出　台灣旅美3A層級剩鄧愷威

記者林之越/綜合報導

▲效力匹茲堡海盜隊3A的旅美台將黃暐傑，過去效力德州遊騎兵期間，但後續接連受到疫情、TJ手術影響，這2年間都沒有在小聯盟有出賽紀錄。（圖／美聯社／達志影像）
▲效力匹茲堡海盜隊3A的旅美台將黃暐傑，過去效力德州遊騎兵期間，但後續接連受到疫情、TJ手術影響，這2年間都沒有在小聯盟有出賽紀錄。（圖／美聯社／達志影像）
黃暐傑遭海盜隊釋出！效力於匹茲堡海盜隊3A的旅美台將黃暐傑，今（15）日傳出遭到球團釋出，目前在美職3A層級的台灣選手，僅剩效力舊金山巨人3A的鄧愷威一人。黃暐傑在2023年4月進行韌帶置換手術（TJ手術）後，這2年間都沒有出賽紀錄，無緣回到球場，就先遭到球團釋出。

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2014展開旅美生涯　第15位登大聯盟台將

根據美國新秀資訊網站《Baseball America》所列出的小聯盟球員異動中，將海盜球團的黃暐傑，標記為「釋出（Released）」。

黃暐傑自2014年赴美，加入亞利桑納響尾蛇體系，是當時台灣第1位加盟響尾蛇隊的球員。在2018年轉戰德州遊騎兵後，曾在2019年被短暫叫上大聯盟，成為第15位升上大聯盟的台灣選手，期間共有4場出賽，主投5.2局，失掉5分、2分自責失分，防禦率3.18。

受疫情＋TJ手術所苦　遭球團釋出

但2020年時，因為COVID-19疫情的影響下，遭到球團釋出。後續輾轉至舊金山巨人及海盜，主要介於2A、3A層級間出賽，不過在2023年4月則因為要進行TJ手術，整季確定報銷，並持續處於復健狀態，近2年都沒有出賽紀錄，如今遭到球團釋出

黃暐傑在小聯盟總共累積402局投球局數，拿下24勝19敗，19次中繼成功、2次救援成功，失掉177分，包含156分自責失分，生涯自責失分率為3.49。

▲根據美國新秀資訊網站《Baseball America》所列出的小聯盟球員異動中，將海盜球團的黃暐傑，標記為「釋出（Released）」，目前在美職3A層級的台灣選手，僅剩效力舊金山巨人3A的鄧愷威一人。（圖／美聯社／達志影像）
▲根據美國新秀資訊網站《Baseball America》所列出的小聯盟球員異動中，將海盜球團的黃暐傑，標記為「釋出（Released）」，目前在美職3A層級的台灣選手，僅剩效力舊金山巨人3A的鄧愷威一人。（圖／美聯社／達志影像）

黃暐傑小檔案

出生日期：1993年09月26日（30歲）
身高體重：185公分　77公斤
投打習慣：右投右打
守備位置：投手（上肩投球）
最快球速：97 mph（約156 km/h，2014年小聯盟秋訓）
擅長球種：曲球、滑球、變速球

職棒選秀：2014年美國職棒亞利桑那響尾蛇隊自由契約
簽約金額：50萬美元（約1635萬新台幣、響尾蛇隊時期）

（資料來源：台灣棒球維基館）

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