黃暐傑遭海盜隊釋出！TJ手術後無緣復出　台灣旅美3A層級剩鄧愷威

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▲根據美國新秀資訊網站《Baseball America》所列出的小聯盟球員異動中，將海盜球團的黃暐傑，標記為「釋出（Released）」，目前在美職3A層級的台灣選手，僅剩效力舊金山巨人3A的鄧愷威一人。（圖／美聯社／達志影像）

黃暐傑遭海盜隊釋出！黃暐傑在2023年4月進行韌帶置換手術（TJ手術）後，這2年間都沒有出賽紀錄，無緣回到球場，就先遭到球團釋出。黃暐傑自2014年赴美，加入亞利桑納響尾蛇體系，是當時台灣第1位加盟響尾蛇隊的球員。但2020年時，因為COVID-19疫情的影響下，遭到球團釋出。後續輾轉至舊金山巨人及海盜，主要介於2A、3A層級間出賽，黃暐傑在小聯盟總共累積402局投球局數，拿下24勝19敗，19次中繼成功、2次救援成功，失掉177分，包含156分自責失分，生涯自責失分率為3.49。出生日期：1993年09月26日（30歲）身高體重：185公分 77公斤投打習慣：右投右打守備位置：投手（上肩投球）最快球速：97 mph（約156 km/h，2014年小聯盟秋訓）擅長球種：曲球、滑球、變速球職棒選秀：2014年美國職棒亞利桑那響尾蛇隊自由契約簽約金額：50萬美元（約1635萬新台幣、響尾蛇隊時期）（資料來源：台灣棒球維基館）