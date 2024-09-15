心疼陳佩琪澄清金流　沈政男：想起美麗島受難者的妻子

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民眾黨主席柯文哲涉京華城案貪污圖利遭裁定羈押禁見，日前妻子陳佩琪接受媒體專訪時澄清金流，更泣訴已被「抄家滅族」。對精神科醫師沈政男表示，這讓人想起40年前，美麗島政治受難者的妻子們，為夫出征、競選公職的畫面，實在是讓人感慨與喟嘆，而如今台灣是一個怎麽的國家與社會，「數以百萬計的柯文哲支持者，與同情他的人，現在都越來越清楚了」。沈政男說，自己第一時間就說，陳佩琪存ATM幾百萬根本不是非法金流，保險箱也不是裝賄款。看到陳佩琪開記者會，身形瘦弱、講話有氣無力，一個人在鏡頭前唸出自家的存款明細，包括母親繼承父親遺產、主席稿費演講費，還有匯給孩子多少錢等，嘆「台灣，怎麼會變成這個樣子啊」沈政男指出，卻還有綠營的人在那麼邊說，「很會演」，「越講疑點越多」，批人不正看什麼都是歪的。而這陣子看到陳佩琪出面為柯文哲講話，就會想起40年前，美麗島政治受難者的妻子們，為夫出征、競選公職的畫面，先生被當權者關在牢籠裡，得不到自由，只好由她們幫忙出面，尋求大家的支持與協助，「實在是讓人感慨與喟嘆啊！」沈政男表示，如今台灣是一個怎樣的國家與社會，數以百萬計的柯文哲支持者與同情他的人，現在都越來越清楚了。有人說柯文哲傾中舔共，擔心台灣被賣掉，就算了；跟柯文哲有私人恩怨，被他罵過、笑過、受羞辱，也罷了；或擔任市長時，施政沒有達到要求，也可以；但試問陳佩琪做了什麼事情，值得讓人那麼恨她？竟然連講一句「抄家滅族」，也在那邊訕笑，說是亂用成語？沈政男說，其實那些恨柯人士，表面上是意識形態作祟，骨子裡根本就是搞不清楚狀況，完全不會看人，也不會看事，台灣政治變成庸才的樂園，就是這麼來的；只要舉起意識形態的大刀，不管三七二十一，廁所與大飯店分不清楚，也都可以亂砍。沈政男表示，還好還是有非常多人，不願被拖入地獄，最新民調顯示，將近3成的人認為柯文哲遭受政治迫害，或者沒有受到公平審判，這樣的比例已經遠遠大過民眾黨的支持比例了，而在陳佩琪澄清金流明細以後，會有越來越多人看清真相，也就是根本沒有非法金流。事實上，風向一直在轉變，查來查去，就是拿不出金流，就越讓更多人為柯文哲感到不捨。而對於台北市前都發局長也被列為被告，就因參與京華城容積獎勵的研議。沈政男質疑，以這樣的邏輯，是不是都委會曾經贊成京華城改建案的委員，也都要列為被告？這不是檢察官濫權是什麼？難怪有將近三成民眾，認為柯文哲受到政治迫害。最後沈政男說，今年中秋節，很多人不想烤肉，因為柯文哲還被關在牢籠裡，或許大家可以跟40年前一樣，一起唱出《望你早歸》這首台語歌，期待阿北趕緊回來跟大家團聚。