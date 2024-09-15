中秋節小潘開門了！彰化不二坊、台中不二糕餅、台北佳德營業一覽

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▲小潘蛋糕坊今開門「只賣鳳凰酥」，業者直言「排到櫃檯有什麼買什麼」。（圖／取自小潘蛋糕坊臉書）

▲彰化排隊名店「不二坊」蛋黃酥備受好評。（圖／資料照，記者陳雅芳攝）

▲台北「佳德鳳梨酥」延長營業時間，消化排隊人潮。（圖／張勵德攝）

▲台中不二糕餅今年還北上百貨快閃。（圖／不二糕餅提供）

中秋節準備最後開搶蛋黃酥和應景糕餅的民眾們注意了！新北板橋「小潘蛋糕坊」今（15）日起開門營業，提醒大家注意「現場只賣鳳凰酥」！《NOWnews今日新聞》幫大家一次整理彰化「不二坊」、台北「佳德鳳梨酥」、台中「不二糕餅」，4大名店營業時間、販售商品一覽。新北板橋名店「小潘蛋糕坊」總算在中秋節前夕開門了，中正門市今日上午8點起開始營業，但提醒搶買民眾注意，現場將「只賣鳳凰酥」，其他商品都不會販售，業者直言「排到櫃檯有什麼買什麼」，而且門市數量有限、售完為止。還沒到中秋節就出動「板凳大軍」排隊的彰化「不二坊」，昨起重新開放門市販售到中秋節，現場再度湧入攜家帶眷的排隊人潮！提醒民眾，不二坊營業至9月17日中秋節「每人限購30顆」。今年「不二坊」價格凍漲，每顆蛋黃酥維持售價50元，盒裝商品共有6顆入為300元、15顆入750元及20顆入1000元選擇。每年也排爆的台北「佳德鳳梨酥」，中秋節前夕延長營業時間一小時，從早上8點販售至晚上9點、一直到9月17日，但注意「中秋節當天只要商品完售就會提前打烊」，後於9月18日至9月25日將公休8天。而9月26日起「佳德鳳梨酥」便恢復早上8點半營業，依出爐時間供應8:30AM 酥餅、9:00AM 原味鳳梨酥、12:00PM 鳳凰酥13:00PM 蔓越莓鳳梨酥，其他商品則以現場供應為主。台中「不二糕餅」2024年中秋節早上不開門，營業時間為下午3點至晚上7點，一律現貨供應售完為止；9月17日中秋節當日提前至早上10點營業至下午3點（或售完為止）。提醒民眾，業者將視當日人潮情況決定是否限購及每人限購顆數，數量以現場公告為主；若有預訂自取的民眾，一樣可於約定時間至門市取貨。而中秋節後9月18日至9月25日台中門店將店休8天；9月26日恢復正常營業，但當天只販售蛋黃酥；直到9月27日才會恢復全品項販售。