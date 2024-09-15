中秋節假期次日「省道6大易塞路段」出爐　公路局：返鄉可搭公運

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今（15）日是中秋節假期第2天，交通部公路局預估，台2線淡水、萬里、福隆路段及台3線大溪-慈湖、古坑-梅山路段、台1線水底寮路段，較易發生壅塞情形，而若返鄉旅運需求者，建議搭乘公共運輸。公路局表示，今天是中秋假期第2天，雖然今年不是連續假期，為了便利民眾參與團聚活動，已有預估返鄉與出遊旅次、整備各項疏運措施，今日預估台2線淡水、萬里、福隆路段、台3線大溪-慈湖、古坑-梅山路段、台1線水底寮路段較易發生壅塞情形，建議用路人出發前先查詢周邊交通狀況，減少在車陣的時間，避免降低出遊興致。公路客運部分，公路局提到，為了疏運民眾返鄉、外出乘車，已請客運業者在中秋假期期間籌備充足運能，並且落實人員與車輛安全整備，亦有推出國道客運優惠措施，如有返鄉旅運需求者，建議搭乘公共運輸。至於昨日情況，公路局說明，省道部分路段已有壅塞或車多情形，壅塞路段包含台61線龍井至中彰大橋南下、台74線潭子至大里東向、台74線太原至松竹西向、台中高鐵至快官西向、台88線大寮路段西向等路段，而在車多路段，則有台64線板橋至新店東向、台64線中和至板橋及三重至五股西向、台65線板橋至國3南下、台65線土城至板橋及新莊至五股北上等，其餘路段順暢。公路局表示，西部國道客運昨日共計行駛6444班次，疏運11萬1535人，疏運人數相較去年同期增加3.8%，而在東部國道客運路線共計行駛1553班次，疏運2萬9545人，疏運人數相較去年同期減少6.3%。