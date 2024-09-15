張蘭自爆「10月跟大咖錄綜藝」　被節目組1句話直接打臉超尷尬！

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▲張蘭得意的戴上墨鏡，稱自己即將去錄製「花兒」，更賣關子稱，會與2位當紅明星一起去很多國家旅行。（圖／芒果撈小萌主 微博）

▲11日時，《花兒與少年》在官方微博中宣傳第六季內容，沒想到14日時卻悄悄編輯微博，補上：「今年《花兒與少年》已錄完」（圖／《花兒與少年》 微博）

大S前夫汪小菲的母親張蘭時常透過直播間粉絲互動，雖然自詡親民形象，但辛辣的言論與頻頻影射、譏諷前兒媳大S的發言卻常常引起鄉民的不滿。日前直播中，張蘭興奮地在直播間透露自己因為10月要去錄製節目，還會與大咖明星同框，所以即將暫別粉絲，不料，看到消息的節目組卻在昨（14）日直接打槍，發布澄清貼文強調今年的節目已經錄完。張蘭在先前的直播中向工作人員提到，她10月時就要去參加節目，所以要暫時告別直播觀眾們，直播助理也好奇地詢問是哪一檔節目時，看起來相當雀躍的她也悄悄劇透是「花兒與什麼」，更賣關子稱會與2位當紅明星一起去很多國家旅行，讓不少鄉民揣測，張蘭即將登上的是人氣旅遊綜藝《花兒與少年》消息出也立馬引來粉絲與鄉民的嘲諷狂酸：「《花兒與少年》已經墮落到要找張蘭了嗎」、「張蘭自費加入的吧，不然我真的想不到這集的受眾是誰」、「如果是真的那兩個與她同行的明星也太可憐。」、「花兒與少年的跋扈母親」不過也有鄉民跑去節目組的官方微博下尋找張蘭出演的蛛絲馬跡，不料卻意外發現，《花兒與少年》似乎光速切割，偷偷將11日發布的貼文中編輯補上：「今年《花兒與少年》已錄完」間接闢謠，狠狠打臉張蘭即將前往錄製的說法，讓節目粉絲鬆了一口氣的同時，也忍不住笑翻張蘭的自作多情。《花兒與少年》是一檔由芒果TV所製作播出的人氣綜藝，邀請多位知名藝人在少量資金與沒有經紀人的幫助下，一起出國旅行長達半個月至一個月的旅遊節目，前五季曾邀請過劉濤、華晨宇、陳意涵、楊洋、楊冪、迪麗熱巴等時下當紅大咖藝人當做嘉賓，第6季更是邀請到陳好、宋茜、金晨等人，即使節目已開播10年，熱度依然只增不減。