喻陳佩琪美麗島受難者妻　醫轟沈政男：病態言論！

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民眾黨主席柯文哲涉京華城案貪污圖利遭羈押禁見，日前妻子陳佩琪接受媒體專訪時澄清金流。對精神科醫師沈政男表示，讓人美麗島政治受難者妻子。而醫師楊斯棓則稱，沈以為以前聽過受難者家屬演講，就好像洞悉了受難者及家屬的一切，可以代為詮釋其處境跟心路歷程，荒謬的連結柯文哲與美麗島事件受難者，批評是禁不起檢驗的淺薄、病態言論。沈政男將陳佩琪比喻美麗島受難者妻，楊斯棓表示，沈褻瀆美麗島事件受難者，猶如柯文哲褻瀆杜聰明獎學金，把柯文哲比喻成美麗島事件受難者，把陳佩琪比喻成受難者家屬，而沈政男以為以前跑去聽過受難者家屬演講，就好像洞悉了受難者及家屬的一切，可以代為詮釋其處境跟心路歷程，據此荒謬的連結柯文哲與美麗島受難者。楊斯棓說，沈政男大概不知道，美麗島事件的當事人們，有些人走了，有些人仍活著，有些人跟他一樣有在用臉書，他們對柯文哲的看法，都不難即刻查找。而美麗島八君子之一的呂秀蓮，近日表示「柯文哲對整個社會、年輕人影響是非常負面的」。楊斯棓也引用美麗島事件中，被嚴重刑求最厲害的紀萬生發文批評柯文哲，稱沈政男要胡亂類比之前，如果願意稍作了解，甚至親訪近在眼前的美麗島事件受難者，就不會鬧此笑話，批評沈政男所言「是禁不起檢驗的淺薄、病態言論」。